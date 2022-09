Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Venäjä ei ole samankaltainen rationaalinen toimija kuin aikaisemmin. Siksi Suomenkin tulee pitää tarkasti silmällä itänaapurin toimia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti keskiviikkoaamuna televisioidun puheen, jossa hän ilmoitti Venäjän armeijan osittaisesta liikekannalle­panosta. Julistus on allekirjoitettu ja liikekannallepano alkaa jo keskiviikkona, Putin totesi.

Lue lisää: Vladimir Putin julisti Venäjälle osittaisen liikekannallepanon – alkaa jo tänään

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan puheen ydinsanoma oli selvä: panokset kovenevat ja Venäjä on valmis panemaan kaiken peliin. Maa on kokenut tappioita Ukrainassa ja sotilaiden motivaatio on laskusuunnassa. Aaltolan mukaan Venäjän suurvaltakunnia vaatii seuraavia siirtoja, joka nyt on liikekannallepano.

”Se on laaja venäläisten mobilisaatio, jossa pyritään myös nostamaan myös henkistä tilaa. Se auttaa myös taistelukentällä olevien sotilaiden motivaatiota, kun he tietävät, että tässä on koko kansakunta liikkeellä. Sillä on oma henkeä nostattava piirteensä”, Aaltola kertoo.

Liikekannallepano tehdään hänen mukaansa kuitenkin synkässä tilanteessa. Venäläisten epäilyt sotaa kohtaan ovat saattaneet nousta, ja Putinin sotamenestys on voinut asettua kyseenalaiseksi.

Kyseessä piti olla ”voitokas erikoisoperaatio”, mutta nyt todellisuus on jotain aivan muuta. Siksi liikekannallepano saattaa nyt olla hyvin lannistava kokemus venäläisille. ”Suuri isänmaallinen kampanja” voi Aaltolan mukaan mennä hukkaan.

”On yritetty välttää sitä, että pietarilaiset ja moskovalaiset eli Venäjän sydänalueiden ihmiset eivät joudu kärsimään sodasta. Venäjällä on ollut tiettyä välinpitämättömyyttä sotaa kohtaan, mutta nyt kun joudutaan laittamaan poikia likoon, voi kysyä, kuinka innokas Venäjän kansa on tähän lähtemään? Luulen, ettei kovinkaan innokas.”

Aaltolan mukaan Venäjän osittaisen liikekannallepanon yksi syy on pelkokertoimen nostaminen lähialueilla. Venäjän ympäristössä on kasvavaa levottomuutta, ja Aaltola puhuu jopa ”valtatyhjiön mielikuvasta”.

Vaikka Venäjä pyrkii liikekannallepanollaan torjumaan osaltaan tätä mielikuvaa, on todellisuus Aaltolan mukaan toinen.

”Miljoonille uusille sotilaille ei ole asiaankuuluvia varusteita sodankäyntiä varten. Jättiläinen on savijaloilla”, Aaltola sanoo.

Venäjän liikekannallepano kuitenkin aiheuttaa kiistatta painetta Venäjän naapurimaissa, jota nostavat valmiuttaan ja reagoivat ”suureen sotakampanjaan”. Minkälaiset vaikutukset sillä on Suomelle?

”Tämä ei ole leikin asia. Suomen kannattaa maadoittaa itsensä Venäjästä ja sen uhasta niin paljon kuin se ehtii”, Aaltola toteaa.

Hän muistuttaa, ettei Venäjän liikekannallepano sinänsä kohdista välitöntä uhkaa Suomeen, mutta on muistettava, että Venäjän haaste kohdistuu länteen kokonaisuutena.

”Nämä ovat ison mittakaavan toimia. Suomessa on totuttu siihen, että meillä on tietty varoaika suhteessa siihen, mitä Venäjä puuhaa. Nyt kannattaa olla anturit ojossa sen suhteen, mitä siellä tapahtuu”, Aaltola sanoo.

”Venäjä ei ole rationaalinen toimija samalla tavoin kuin aikaisemmin. Siinä on paljon laskevan suurvallan riuhtoilua.”