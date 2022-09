Vesa-Matti Loiri siunataan haudan lepoon tänään Helsingissä – ”Itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita”

Pääministeri Sanna Marin sekä tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen osallistuvat siunaustilaisuuteen.

Helsinki

Taiteilija Vesa-Matti Loirin siunaustilaisuus järjestetään tänään Johanneksenkirkossa Helsingissä.

Siunauksen toimittaa piispa Teemu Laajasalo. Loirin omaiset ovat toivoneet, että siunaustilaisuus vietetään vain läheisten ja kutsuvieraiden kesken.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) osallistuvat Loirin siunaustilaisuuteen ja laskevat tilaisuudessa valtioneuvoston seppeleen Loirin muistoksi.

”Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa”, Marin ja Honkonen kommentoivat tiedotteessa elokuussa.

Muun muassa näyttelijänä, muusikkona ja koomikkona tunnettu Loiri kuoli 10. elokuuta. Hän sairasti maksan ja ruokatorven syöpää.

Loiri oli kuollessaan 77-vuotias.

Ministeriö osallistuu hautajaiskustannuksiin

Tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen ehdotti Loirin kuoleman jälkeen tälle valtiollisia hautajaisia. Valtioneuvosto linjasi elokuun lopulla, että valtiollisia hautajaisia ei järjestetä. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu kuitenkin hautajaisten kustannuksiin.

Valtiolliset hautajaiset saavat automaattisesti vain presidentit, mutta ne ovat mahdollisia myös muulle entiselle korkeimmalle valtiojohdolle sekä henkilöille, joilla on ollut suurta kansallista merkitystä.

Viimeisin valtiolliset hautajaiset saanut taiteilija oli kirjailija Väinö Linna vuonna 1992.