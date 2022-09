Fingrid päivitti arvionsa sähkön riittävyydestä tulevana talvena – kehottaa varautumaan sähkökatkoihin

Helsinki

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehottaa jälleen suomalaisia varautumaan tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoksiin.

Kehotus sisältyy Fingridin päivitettyyn arvioon sähkön riittävyydestä ensi talvena.

Arviossa todetaan, että sähkön tuonnin saatavuus Etelä-Ruotsista on heikentynyt, koska Ringhals 4 -ydinvoimayksikön huollon on ilmoitettu pitkittyvän tammikuun loppuun asti. Tämän vuoksi Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svensa kraftnät on varoittanut, että Etelä-Ruotsissa riski sähkökatkoille on kasvanut.

Huippukulutustilanteissa Suomeen on tuotu merkittäviä määriä sähköä Ruotsista ja Virosta.