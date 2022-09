Suomesta on löydetty kolme aiemmin tieteelle tuntematonta lajia – ”Suomen vanhat metsät kätkevät yhä sisäänsä tuntematonta lajistoa”

Metsähallituksen mukaan varmaa tietoa ei ole siitä, ovatko lajit vasta levinneet Suomeen vai ovatko ne eläneet täällä pitkään.

Helsinki

Suomesta on löydetty kolme tieteelle aiemmin tuntematonta kärpäslajia, kertoo Metsähallitus.

Lajilöydökset tehtiin Metsähallituksen vuosina 2018 ja 2021 tekemissä hyönteiskartoituksissa, jonka määritykset valmistuivat tänä vuonna. Uudet lajit löytyivät Hämeenlinnan Evolta, Lieksan Ruunaasta, Ilomantsin Pönttövaarasta ja Kuhmon Ulvinsalosta.

”Suomen vanhat metsät kätkevät yhä sisäänsä täysin tuntematonta lajistoa, vaikka Suomen lajisto onkin maailman parhaiten tunnettujen joukossa”, sanoo Metsähallituksen suojelubiologi Sampsa Malmberg tiedotteessa.

Kartoituksessa löytyi myös 15 kärpäslajia, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa.

Uusia lajeja on löytynyt varsinkin ryhäkärpästen heimosta. Metsähallituksen tiedotteessa arvioidaan, että lajit ovat voineet asua Suomessa pitkään ilman, että niistä on tiedetty. Ne ovat voineet rantautua Suomeen myös vastikään.

Kartoitukset on tehty osana Metsähallituksen Beetles Life -nimistä hanketta, jossa on tarkoitus kerätä tietoa erityisesti vanhojen metsien ja metsäpaloalueiden lajistosta.

Löydösten joukossa on myös ollut sellaisia lajeja, joista on aiemmin ollut vain vähän havaintoja Suomessa.

Kartoituksia jatkettu tänä kesänä

Metsähallituksen mukaan lajilöydöksiä voi tulla lisää, koska hyönteiskartoituksia on jatkettu vielä tänä kesänä ja osa vuonna 2021 kerätyistä näytteistä on yhä tutkittavina. Tänä kesänä hyönteisiä on pyydetty Kuusamossa, Lieksassa, Suomussalmella, Kuhmossa ja Ilomantsissa.

Suomessa tiedetään Metsähallituksen mukaan olevan yli 26 000 hyönteislajia. Uhanalaisuusarvio on tehty noin 13 500 lajista, ja noin kymmenen prosenttia on todettu uhanalaisiksi.