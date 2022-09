Suora lähetys käynnissä: Hoitajat kokoontuvat mielenosoitukseen Helsingin keskustaan

Kansalaistorille odotetaan satoja sairaanhoitajia ja lähihoitajia vastustamaan hallituksen suunnitelmia rajoittaa hoitajien lakko-oikeutta.

Hoitajat kokoontuvat perjantaina aamupäivällä osoittamaan mieltään Helsingin keskustaan Kansalaistorille. Mielenosoituksessa vastustetaan hallituksen suunnitelmia rajoittaa hoitajien lakko-oikeutta valmistella olevalla potilasturvallisuuslailla.

Ammattiliitot Tehy ja Super järjestävät Meidän kaikkien asia -nimellä kulkevan mielenilmauksen Kansalaistorilla kello 11 alkaen. Aamulehti näyttää tapahtumasta Helsingin Sanomien suoraa lähetystä alkaen kello 11.

Keskiviikkona Helsingin käräjäoikeus kielsi tiettyjen sairaanhoitopiirien tehohoitoon kohdistuvien lakkojen aloittamisen väliaikaisella päätöksellä, sakon uhalla.

Hoitajien on tarkoitus marssia yhdessä eduskuntatalolle. Tapahtumaan on Facebookissa ilmoittautunut noin 300 osallistujaa. Paikalle on kutsuttu myös poliittisia päättäjiä.

Hoitajien työkiistaa on ratkottu pitkään. Julkisen alan hoitajat ovat olleet ilman työehtosopimusta maaliskuusta alkaen.