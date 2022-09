Eeva Kalli vahvoilla keskustan eduskuntaryhmän johtoon – Ovaska ei tavoittele tehtävää

Eeva Kalli on seuraamassa isänsä jalanjälkiä. Puoluelähteistä kerrotaan, että puheenjohtajan valinnasta tuskin tulee kisaa.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Eeva Kalli (kesk.) tavoittelee eduskuntaryhmänsä puheenjohtajuutta. Oikealla istuva Tamperelainen ryhmän kakkospuheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) ei ole kisassa mukana. Vasemmalla tehtävän jättävä kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.) Kuva on otettu 23. elokuuta Porissa järjestetyssä keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Aamulehti

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja vaihtuu torstaina. Satakuntalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Eeva Kalli (kesk.) tavoittelee puheenjohtajan pestiä.

Kalli on tätä nykyä keskustan eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Tamperelainen kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) on ryhmän toinen varapuheenjohtaja, mutta hän ilmoitti Aamulehdelle, ettei tavoittele puheenjohtajuutta. Ovaska on tyytyväinen nykyiseen tehtäväänsä.

Puoluelähteistä kerrotaan, että puheenjohtajan valinnasta tuskin tulee kisaa.

Kalli on 41-vuotias. Hänen isänsä Timo Kalli oli keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuosina 2003–2011.

Ryhmän nykyinen puheenjohtaja Juha Pylväs on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä.

Puheenjohtajuus on merkittävä tehtävä, sillä puheenjohtaja osallistuu myös ministeriryhmän kokouksiin.