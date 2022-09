Hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista on eduskunnan lähetekeskustelussa tänään iltapäivällä. Kontulan mukaan nykyisessä lakiluonnoksessa on kajottu myös sellaisiin alueisiin, joilla kukaan ei ole uhannut mennä lakkoon, tai ainakaan lakkoon ilman suojelutyötä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on kertonut vastustavansa potilasturvallisuuslakiesitystä nykymuodossaan. Vasemmistoliiton pirkanmaalainen kansanedustaja Anna Kontula kertoi tiistaina MTV:lle saaneensa luotettavalta taholta tiedon, että pääministeri Sanna Marin (sd.) on sanonut, että potilasturvallisuuslakia vastaan äänestävä puolue saa potkut hallituksesta. Hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista on eduskunnan lähetekeskustelussa keskiviikkona iltapäivällä.

Anna Kontula vastasi Aamulehden kysymyksiin keskiviikkona aamupäivällä kello 10:n jälkeen.

Minkä pitää muuttua, että itse tai eduskuntaryhmäsi äänestää lain puolesta? Mikä hiertää pahiten?

”Henkilökohtaisesti voin sanoa, että oleellista on se, että laki olisi huomattavasti tarkkarajaisempi. Tätä lakia säädetään sen takia, kun tehohoito-osastoille on ilmoitettu lakko ilman suojelutyötä. Pelätään, että tehohoitopotilaista ainakin osa kuolee, kun sinne ei saada riittävästi hoitajia. Tämä on lain alkuperäinen perustelu, ja minusta tämä on legitiimi vaatimus, mutta nykyisessä lakiluonnoksessa on paljon muutakin kuin tämä. Siinä tehdään ikään kuin varmuuden vuoksi saman tyyppistä lainsäädäntöä myös sellaisille alueille, joilla kukaan ei ole edes uhannut mennä lakkoon eikä ainakaan sellaiseen lakkoon, jossa ei annettaisi suojelutyötä.”

Eli ydinasia säilytettäisiin ja muut ylimääräiset rajattaisiin pois?

”Keskityttäisiin vain hengen suojaamiseen ja jätetään muu perusoikeusrajoittaminen pois. Logiikka siinä takana on, että perusoikeuksia ei ylipäätään pitäisi rajoittaa, paitsi jos on pakko. Ja kun on pakko, niin niitä pitäisi rajoittaa niin vähän kuin mahdollista.”

Äänestääkö vasemmistoliitto asiasta yhtenä ryhmänä vai ilman ryhmäkuria?

”Siitä emme ole vielä keskustelleet. Minä itse en tule äänestämään, oli ryhmäkuri tai ei, sellaisen esityksen puolesta, joka on akuuttia hengen turvaamista laajempi. Julkisuudessa olleen esityksen puolesta en tule äänestämään. Minulla on sellainen käsitys, että meillä on ryhmässä monta, jotka eivät tule sen puolesta äänestämään.”

Kuinka suuresti mielipiteet eroavat eduskuntaryhmän sisällä?

”Olemme huomattavasti yksimielisempiä tässä asiassa kuin miten se julkisuuteen on näyttäytynyt. Keskusteluja on käyty koko ajan ryhmän sisällä ihan hyvässä hengessä.

Nyt on siis tärkeintä saada rajattua esitystä?

”Joo. Yksityiskohdista en pysty tarkkaan sanomaan, koska ne muuttuvat neuvottelun myötä, mutta tämä on se pääjuttu.”

Tarkoittaisiko yhden tai useamman edustajan äänestäminen esitystä vastaan hallituksesta lähtemistä vai tulisiko se eteen vain, jos koko ryhmä äänestää esitystä vastaan?

”Tästä en osaa sanoa mitään. Minulla ei ole sellaista tietoa, joka auttaisi vastaamaan näin yksityiskohtaiseen kysymykseen.”

Pidät lähdettäsi kuitenkin niin luotettavana, eli jos koko ryhmä äänestäisi esitystä vastaan, niin silloin ei olisi jatkoa hallituksessa?

”Minulla ei ole mitään lisättävää tai korjattavaa näiltä osin siihen, mitä olen sanonut aikaisemmin.”