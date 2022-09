Suhteellisen hyvästä tuloksesta huolimatta sdp:ssä tuskin hehkutellaan pitkään, sillä mittauksen selvä kuningas on edelleen kokoomus, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Anita Simola.

Aamulehti

Eduskunnan syksy on työntäyteinen. Oppositiolla on katettuna harvinaisen tuhti pöytä hallituksen tykittämiseen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) biletyskohu ja siihen liittyvät videot aiheuttivat pari viikkoa sitten ennennäkemättömän vyörytyksen niin kotimaassa kuin rajojen ulkopuolellakin.

Marinin tempausten kannattajat ja vastustajat pitivät tiukasti kiinni jakolinjoistaan. Näkyykö kohu puolueen kannatuksessa, monet kysyivät.

Lue lisää: Sanna Marin taitaa julkisuuden pyörityksen, mutta onko pääministerin biletystä jo liikaa

Siksi tuoretta puolueiden kannatusmittausta odotettiin poikkeuksellisella mielenkiinnolla. Ylen syyskuun mittaus päästää pälkähästä: sdp:n kannatus on 19,4 prosenttia. Pudotusta on vain hiukan eli 0,9 prosenttiyksikköä.

Lue lisää: Ylen gallup: Kokoomus kasvatti etumatkaansa sdp:hen – bilekohulla ei ollut isoa vaikutusta pääministeri­puolueen suosioon

Mittaus tehtiin elokuun 8. päivän ja syyskuun 6. päivän välillä, joten kohu mahtuu ajanjaksoon. Mittauksen tausta-aineistoista on käynyt ilmi, että eniten laskua on löytynyt 50–64-vuotiaiden joukosta. Tämä ei ole yllätys, sillä näppituntuma on ollut, että mitä nuorempi äänestäjä on ollut kyseessä sitä paremmin hän on hyväksynyt pääministerin railakkaat illanvietot.

Suhteellisen hyvästä tuloksesta huolimatta sdp:ssä tuskin hehkutellaan pitkään, sillä mittauksen selvä kuningas on edelleen kokoomus, joka saa nyt 24,2 prosentin kannatuksen. Välimatkaa on paljon.

Kolmanneksi ylsi jälleen perussuomalaiset 16,2 prosentin luvuin. Neljäntenä tuttuun tapaan keskusta 11,7 prosentillaan. Luvussa on pientä nousua, mutta ei läheskään sellaisia, jota keskusta odottaa. Keskustan lanseeraamat uudistukset, kuten ylimääräinen lapsilisä ja vaikkapa sähkön arvonlisäveron alennus, eivät kanna hedelmää ainakaan tässä mittauksessa.

Kun selaa kannatuslukuja taaksepäin, huomaa, että erot ovat olleet aika pieniä. Kannatus on ollut tasaista jytkytystä. Kesällä kokoomus tosin koukkasi alle 24 prosentin. Syyksi arveltiin kansanedustaja Wille Rydmaniin (kok.) liittyvää jupakkaa, mutta nyt puolue kulkee taas entisellä linjallaan.

Ehkä syksyn mittaan nähdään joitakin repeämiä, kunhan politiikan teko kunnolla käynnistyy. Aiheista ei ainakaan ole pulaa.

On myös hyvä muistaa, että valtiopäivät jatkuvat ensi keväänä tavallista pidempään huhtikuussa pidettävien eduskuntavaalien vuoksi.

Syksyä rytmittää energiakriisi, ja sitä myöten on oltava valmiina reagoimaan Venäjän sodan aiheuttamiin yllätyksiin. Koska olot ovat poikkeukselliset, reagointikyvynkin pitää olla samaa luokkaa. Hallitukselta ja eduskunnalta vaaditaan tarvittaessa nopeaa reagointikykyä.

Muita eduskuntaan tipahtavia isoja kokonaisuuksia ovat asuntopolitiikka, ilmasto- ja energiapolitiikka tähtäimessään hiilineutraalisuus, ja mahtuupa joukkoon pari kansalaisaloitettakin. Syyskuun edetessä aletaan ruotia tämän hallituksen viimeistä budjettiesitystä.

Torstain kyselytunneista on odotettavissa tavallista rämäkämpiä, sillä vaalien läheisyys näkyy varmasti opposition tykittäessä hallitusta.

Valtion jättivelkaa, sähkön, bensan ja ruoan hintarallia, viljelijän unohtamista, sote-alueiden rahareikiä, hoitajamitoituksen epäonnistumista, Fortumin tytäryhtiö Uniperin möhlimistä. Oppositiolla on katettuna poikkeuksellisen laaja tarjonta syksyn väittelyihin.

Lue lisää: Energiayhtiöiden mittava lainapaketti saa oppositiosta tukea – Uniper-järjestely kuitenkin hiertää

Syksyn tulo tarkoittaa myös sitä, että vaalipaneelit käynnistyvät. Niitä saa kansalainen seurata riittämiin. Samalla seurataan toki gallupeja. Kaikki on vielä mahdollista, sillä onhan aikaa vaaleihin reilut puoli vuotta.

Vaikka ulospäin ollaan hiljaa, puoluetoimistoilla sommitellaan jo hallituskuvioita yhteen. Pukkaako tällä kertaa sinipunaa, vai onko keskusta sittenkin mukana jälleen vaa’ankielen asemassa? Eduskunnan aloittaessa tiistaina aihe kiinnosti ainakin kuppilassa.

Keskustan kannatus on laahannut viime kuukaudet 11–12 prosentissa. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa se oli 13,8 prosenttia. Puoluelähteistä kuului arvio, että jos puolue yltää samaan tulokseen kuin neljä vuotta sitten, hallitusneuvotteluissa ollaan ja tukevasti.

Puolueella on ollut kova työ karistaa harteiltaan punavihreän hallituksen apurin viittaa. Nämä puheet ovat hiljentyneet, sillä koronan hoito ja nyt Ukrainan sota sekä siitä virinnyt energiakriisi ovat asioita, joiden hoidosta hallitus muistetaan.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on hoitanut leiviskänsä hyvin Nato-hakemuksineen, ja hänen suosionsa on kasvanut. Mutta yksi mies ei vielä puoluetta pelasta. Vaikka kuluttaja kiittää lapsilisästä ja sähkölaskun kompensaatiosta, kiitoksen toisella puolella on huoli kasvavasta, tuleville sukupolville jäävästä mammuttimaisesta velasta.