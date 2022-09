Kansallispuistojen suosio pitää pintansa, vaikka korkein kysyntähuippu onkin tasaantunut

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa heijastuu epävarmuutena myös luontomatkailuun, Metsähallituksesta arvioidaan.

Helsinki

Kansallispuistoissa vierailtiin alkuvuonna vilkkaammin kuin pandemiaa edeltävänä aikana, vaikka kysyntähuippu onkin tasaantunut, Metsähallitus kertoo.

Tammi-heinäkuun aikana kansallispuistoissa käytiin yhteensä 2,2 miljoonaa kertaa. Käyntimäärät laskivat viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 12 prosenttia.

Koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan eli vuoteen 2019 kasvua oli 11 prosenttia.

Suosituimmat kansallispuistot olivat Pallas–Yllästunturi, Urho Kekkosen kansallispuisto, Nuuksio, Koli ja Pyhä–Luosto.

Metsähallituksen luontopalvelujohtajan Henrik Janssonin mukaan kansallispuistojen käyntimäärät kertovat pitkän ajan kasvutrendistä. Janssonin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin lisännyt epävarmuutta myös luontomatkailuun. Inflaatio ja polttoaineen hinta ovat hänen mukaansa tänä kesänä rajoittaneet kotimaan matkailua ja veneilyä.

Kansainvälinen matkailu ei ole vielä elpynyt

Metsähallituksen mukaan isommat ulkomaisten matkailijoiden ryhmät puuttuvat Suomesta vielä. Aiemmin kansallispuistoissa on vieraillut paljon Aasiasta tai Venäjältä tulleita matkailijoita, mutta sota on muuttanut matkailua.

”Matkailu ulkomailta Suomeen on käynnistynyt pitkän tauon jälkeen kevään aikana. Yli 80 prosenttia ulkomailta Suomeen saapuvista matkailijoista on Euroopasta. Kansainvälisiä yöpymisiä on kuitenkin vielä huomattavasti vähemmän kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Matkailun palautumista ennalleen joudumme odottamaan vielä ainakin vuoden, ehkä jopa kaksi”, sanoo Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.

Joukkoliikenne kohteisiin kerännyt kiitosta

Kävijöiden tyytyväisyys kansallispuistojen palveluihin ja retkeily-ympäristöön on Metsähallituksen mukaan korkea. Asteikolla 1–5 kävijät ovat arvioineet tyytyväisyydekseen 4,4.

”Tyytyväisyyden syitä ovat luonto, maisemat, rauha ja ystävien seura. Myös retkeilypalvelujen, kuten reittien ja taukopaikkojen mittavien korjaustöiden tulokset ilahduttavat kävijöitä”, Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson sanoo.

Janssonin mukaan tärkeä tulevaisuuden kysymys on liikennejärjestelyjen ja joukkoliikenteen kehittäminen suosittuihin kohteisiin.

”Hyviä malleja on esimerkiksi tämän kesän yhteistyö VR:n kanssa, jossa useisiin kansallispuistoihin ja luontokohteisiin pääsy mahdollistettiin junalla oman auton sijaan. Lisäksi VR avasi myös junayhteyden Hillosensalmelle lähelle Repoveden kansallispuistoa. Yhteistyöstä on tullut kiitosta asiakkailta ja niille toivotaan jatkoa.”