Eduskuntatalon portailla järjestetään mielenilmaus, jonka tarkoitus on muistuttaa suomalaisia Ukrainan kansan hädästä. Tapahtumassa esiintyy muun muassa Apulanta, Waltteri Torikka sekä 7-vuotias ukrainalainen Amelia Anisovych.

MotherSforpeace ry:n järjestämä mielenilmaus alkaa Eduskuntatalon portailta kello kahdelta lauantaina. Aamulehti näyttää tapahtumasta Ilta-Sanomien suoraa lähetystä noin kello 15 alkaen.

Tapahtumassa on puhumassa muun muassa kansainvälisen politiikan asiantuntija Mika Aaltola, ulkoministeri Pekka Haavisto sekä Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova.

Tilaisuudessa kuullan myös 7-vuotiaan ukrainalaisen Amelia Anisovychin laulua noin kello 16.36. Anisovych tuli tunnetuksi laulettuaan Frozen-elokuvasta tutun Let It Go -kappaleen ukrainalaisessa pommisuojassa. Video esityksestä levisi ympäri maailmaa, ja tämän jälkeen Anisovych on esiintynyt muun muassa Ukrainan hyväksi järjestetyssä tukikonsertissa Puolassa.