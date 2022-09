Tämä hallituksen lupaamasta sähkövähennyksestä ja sähkötuesta nyt tiedetään

Hallitus kertoi torstaina toimista, joilla sähkön hinnan voimakasta nousua pyritään kompensoimaan kansalaisille.

Hallitus aikoo alentaa sähköenergian arvonlisäverokantaa nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin. Muun muassa Tampereen sähkölaitos on korottanut sähkönhintaa roimasti. Sähkölaitokselle kuuluva Naistenlahden voimalaitos kuvattiin 25. elokuuta.

Aamulehti, STT

Hallitus on päättänyt, että sähköenergian arvonlisäverokantaa alennetaan 10 prosenttiin joulu–huhtikuulta. Nyt sähkön arvonlisävero on 24 prosenttia. Tämä helpotus pienentää sähkölaskua kulutuksesta riippuen muutamista kympeistä satoihin euroihin vuositasolla.

Lisäksi tulossa on erillinen sähkövähennys ja sähkötuki, joista kerrottiin vasta vähän konkretiaa. Tämä kaikki kuitenkin tiedetään:

Sähkövähennys

Hallitus valmistelee ja toteuttaa tuloveroon määräaikaisen sähkövähennyksen, jonka esimerkiksi omakotitaloaan sähköllä lämmittävä voisi saada selviytyäkseen kohtuuttomista sähkölaskuista tulevana talvena.

Sähkövähennys on kotitalousvähennyksen kaltainen vähennys, joka voidaan toteuttaa päivittämällä verokorttia. Näin tuen voisi saada heti, eikä vasta jälkikäteen. Verojen jälkeen käteen jäävä tulo olisi siis vähennyksen verran suurempi.

Omavastuuosuus

Vähennykseen tulee omavastuuosuus, jonka ylittävästä osuudesta voisi saada valtion tukea tiettyyn ylärajaan saakka. Tarkemmat määräytymisperusteet ja euromäärät tarkentuvat vasta jatkovalmistelussa.

STT:n tietojen mukaan hallituksessa on kaavailtu, että verotuksessa voisi vähentää sähkölaskusta 60 prosenttia 500 euroa kuukaudessa ylittävästä osuudesta. Keskustelussa on tiettävästi ollut, että 1 500 euroa ylittävästä osuudesta ei vähennyskelpoisuutta enää olisi.

Tiedotustilaisuudessa näitä kaavailuja ei kuitenkaan vahvistettu.

Vähennyksessä on valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan kyse kuitenkin satojen eurojen helpotuksesta eikä kympeistä. Lisäksi linjattiin, että tavoitteena on vähennyksen kohdentuminen muille kun suurituloisimmille veronmaksajille. Neljän kuukauden määräaikainen sähkövähennys valmistellaan siten, että sen arvioitu vaikutus verotuottoon on 300 miljoonaa euroa.

Sähkötuki

Lisäksi hallitus valmistelee ja toteuttaa määräaikaisen sähkötuen. Sähkötuki on toimeentulotuen kaltainen sosiaalietuus, jonka saisi sähkölaskun suuruuden perusteella. Se on tarkoitettu pienituloisille ihmisille, jotka eivät voi hyödyntää verovähennystä täysimääräisesti.

Saarikon arvion mukaan Suomessa voi olla satojatuhansia ihmisiä, joiden sähkölasku olisi niin suuri, että hyvitys kohdistuisi heihin. Kyse voi olla vaikkapa takuueläkeläisistä, jotka asuvat sähkölämmitteisessä omakotitalossa.

Tähän varataan 300 miljoonan euron arviomääräraha.

Saarikon mukaan hallitus tähtää siihen, että toimet voivat astua voimaan vuodenvaihteesta ja ne olisivat voimassa neljä kuukautta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että samaan aikaan energiakriisiin haetaan ratkaisuja myös EU-tasolla. Onnistuessaan ne vähentävät kansallisen tuen tarvetta.