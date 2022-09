Jukka Gustafsson ei asetu ehdolle kevään eduskuntavaaleissa – ”Päätös liittyy ikään”

Tamperelainen Gustafsson on ollut kansanedustajana vuodesta 1987, keväällä päättyvä kausi jää hänen viimeisekseen.

Pirkanmaalainen kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd.) ei asetu ehdolle kevään eduskuntavaaleissa.

Tämän kauden jälkeen Gustafsson on ollut kansanedustajana yli 30 vuotta. Hän aloitti eduskunnassa vuonna 1987.

”Päätös liittyy ikään”, sanoo Gustafsson puhelimessa Aamulehdelle. Eduskunnasta pois jääminen ei tarkoita, että virta olisi loppu. ”Kyllä mulla virtaa on.” Gustafsson jatkaa Tampereen kaupunginvaltuustossa ja erilaisissa luottamustehtävissä, kuten Tampere-talon hallituksessa ja Työväen keskusmuseo Verstaan hallituksen puheenjohtajana.

Jos hän tulisi valituksi kevään vaaleissa, seuraavan nelivuotiskauden loppuessa Gustafsson olisi jo noin 80-vuotias.

Kuka? Jukka Gustafsson Syntymäaika: 2.1.1947 Turku Asuinpaikka: Tampere, jonne muutti opiskelemaan 1970 Perhe: aviopuoliso, kaksi lasta edellisesti liitosta ja kaksi bonuslasta

Opetusministerinä Kataisen hallituksessa

Pitkällä kansanedustajan urallaan Gustafsson on ollut kerran ministerinä. Hän oli opetusministeri 22.06.2011–23.05.2013 Jyrki Kataisen hallituksessa.

Gustafssonin painopisteenä ovat olleet koulutus ja kulttuuri, pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehittäminen sekä työelämä, tasa-arvo ja demokratia.

Suurimpina saavutuksinaan eduskunnassa hän pitää vuorotteluvapaan syntymisen lisäksi oppivelvollisuuden laajentamista 18 ikävuoteen saakka.

Gustafsson muistelee, että kun työministeri Liisa Jaakonsaari esitteli eduskunnalle vuonna 1996 vuorotteluvapaalain, hän sanoi, että tälle voidaan antaa nimeksi Lex Gustafsson.

Ei perinteisiä muistelmia

Jalkapallo on ollut myös tärkeä osa Gustafsson elämää. Hän on ollut eduskunnan jalkapallojoukkueen avauskokoonpanossa 33 vuotta, pelinumerolla 10. Ennätys liittyy jokavuotiseen Euroopan parlamenttien väliseen turnaukseen. Jalkapallourallaan Gustafsson on pelannut myös Suomen mestaruussarjassa Tampereen Pallo-Veikoissa 1970-luvun alussa.

Gustafsson ei aio kirjoittaa perinteisiä muistelmia, mutta jotain on suunnitteilla. Hän kertoo, että tulossa saattaa olla eettinen aatteellis-teoreettinen kirja kaikesta, mitä hän on nähnyt ja kokenut.

Kansanedustaja on julkaissut aiemmin kaksi kirjaa. Työn ja sivistyksen maailman vuonna 1986 ja Ihmisyys haastaa itsekkyyden vuonna 2002.