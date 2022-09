Sähkölaskuun huojennusta, lapsiperheille räätälöity pelastusrengas.

Hallitus kokoontui keskiviikkona kautensa viimeiseen budjettiriiheen tilanteessa, jota kukaan ei osannut arvata vuonna 2019, kun silloinen Antti Rinteen (sd.) hallitus aloitti.

Ensi vyöryi korona, sitten Ukrainan sota. Viimeksi mainittu on nostanut arkielämää säätelevät hinnat pilviin. Hallitukselta huudetaan nyt pelastusrengasta, jolla päästäisiin pahimman yli.

Hallitus vastaa huutoon ja yhtenäisyydestä kertoo se, että riihessä asiat saatiin valmiiksi reilussa vuorokaudessa. Hallitus aikoo pitää tiedotustilaisuuden tänään kello 13.

Julkisuudessa on jo pyöritelty moneen kertaan se, mitä valtiovallan kädenojennus sisältää. Sähkön huimaan hinnannousuun on luvassa monisäikeinen avustuspaketti. Keskeistä on sähkön arvonlisäveron alentaminen joko kymmeneen tai neljääntoista prosenttiin.

Edelleen riihestä on tulossa keskustan jo kesällä lanseeraama ylimääräinen lapsilisä. Päivähoitomaksuihin on tulossa helpotusta.

Kun kaikki maksujen ja verojen alennukset sekä tuet ynnätään yhteen, niin puhutaan mojovasta satojen miljoonien eurojen potista. Moni jo miettii, mistä moinen summa otetaan.

Rahahanat aukeavat kahdesta suunnasta. Valtion tämän vuoden samoin kuin ensi vuoden budjettiin on tarkoituksella jätetty kohdistamatonta rahaa yllättäviä tilanteita varten. Nyt tilanne on yllättävä, joten rahapussilla käydään.

Toinen suunta on velkaraha. Kansalaiset kauhistelevat velan määrää, mutta on hyvä muistaa, ettei Suomi ole veneessä yksin. Muut Euroopan maat noudattelevat pitkälti samaa linjaa.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on tunnetusti monensuuntaiset vaikutukset muihin maihin. Suomessa on jo jouduttu panostamaan omaan turvallisuuteemme. Se tuskin on panostus, joka kovin paljon jakaa kansaa.

Sota on aiheuttanut hintojen nousun muodossa iskun, josta toipuminen kestää monta vuotta. Tätä iskua yritetään nyt riihessä vaimentaa niin, että perheet selviävät arjestaan.

On hyvä korostaa, ettei hallituksen pelastuspaketti ole sellainen, että sen saatuamme voisimme huokaista helpotuksesta.

Asiantuntijat arvioivat, että talvi on joka tapauksessa kova. Tulevaa iskua voidaan lieventää, mutta ei kokonaan hävittää.

Toki velanotolle olisi vaihtoehto, jossa alettaisiin leikata vaikkapa koulutuksesta. Hallituksessa kuitenkin on päädytty siihen lopputulemaan, ettei nyt ole oikea aika leikata. Tällaisia vaatimuksia ei ole edes nähty.