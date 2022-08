Hallitus yrittää saada laajan sähköpaketin valmiiksi torstaiksi – Saarikko: ”Laskelmia viimeistellään ja poliittisia näkemyksiä kootaan”

Budjetin energia­kokonaisuutta neuvoteltiin keskiviikkona hallituspuolueiden johtajien kesken. Hallituksen pöydällä on muun muassa sähkön arvonlisäveron alennus.

Hallituksen ensi vuoden budjettineuvottelut ovat jatkuneet keskiviikkoiltana avustajien kesken sen jälkeen, kun hallituspuolueiden johtajista koostuva viisikko lopetti neuvottelunsa keskiviikkoiltana.

Koko hallituksen voimin kokoonnutaan todennäköisesti seuraavan kerran torstaina, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd).

Päivä on kulunut lähinnä sähköpaketin viimeistelyyn. HS:n tietojen mukaan muilta osin budjetti on aika lailla valmis.

Ministerit saivat keskiviikkona käsiinsä varsin pitkälle valmistellun kokonaisuuden erilaisista tavoista auttaa ensi talvena sähkön hinnan kanssa kamppailevia kansalaisia. Paketissa on jonkin verran alle 10 toimenpidettä. HS:n tietojen mukaan valtio auttaa kansalaisten sähköahdinkoa sadoilla miljoonilla euroilla.

Hallitus odotteli pitkin päivää uusia laskelmia erilaisten energian hintaan vaikuttavien toimien talousvaikutuksista.

”Odotamme tällä hetkellä arviota valtionvarainministeriöstä ja myös muista ministeriöistä erityisesti tähän energiakokonaisuuteen liittyen. Laskelmia ja arvioita tehdään, ja niitä odotamme”, Marin sanoi.

Hän sanoi, että neuvotteluissa käytiin läpi myös sitä, minkälaisia suunnitelmia esimerkiksi EU:n komissiolla on.

Viimeinen budjettiriihi

Budjettiriihi on hallituksen viimeinen. Riihessä päätetään valtion ensi vuoden talousarviosta. Neuvotteluista odotetaan päätöksiä myös keinoista, joilla helpotetaan suomalaisten arkea nousevien hintojen ja kallistuvan sähkön paineessa.

Marin ei avannut tarvittavien laskelmien yksityiskohtia.

”Ne ovat neuvottelukysymyksiä. Mutta haluamme laskelmia siitä, minkälainen hintalappu erilaisilla toimilla on.”

Marinin mukaan hallituksen sisällä ei ole isoja näkemyseroja energiakysymyksestä.

Myöskään HS:n tietojen mukaan hallituksella ei ole valtavia poliittisia erimielisyyksiä, vaan ongelmat johtuvat siitä, että osa tukitoimista on täysin uusia ja teknisesti vaikeasti toteutettavia. Jonkin verran kinaa on siitä, kuinka suuri tukipaketti saa olla.

”Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tilanne tarvitsee poikkeuksellisia toimia. Hyvässä mallissa olemme, mutta paljon on vielä avoinna. Sekin on sanottava, että paljon on tehtävää vielä budjettiriihen jälkeen”, Marin sanoi.

Todennäköisesti hallitus kertoo neuvottelujen lopputuloksesta torstaina, mutta kaikilta osin tukipaketti ei välttämättä ole tuolloin vielä valmis.

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) totesi, että pöydällä olevat asiat ovat vaikeita. Saarikko kommentoi neuvottelujen tilannetta medialle iltapäivällä.

”Näiden toimien valmistelu ei ole erityisen helppoa. Kyseessä on nopeasti kehittyvä ilmiö, me emme tiedä miten sähkön hinta kehittyy, mutta ennusmerkit ovat huonot.”

Tarkka summa arvioidaan myöhemmin

Saarikon mukaan valtion velka ja alijäämä tulevat olemaan vähintään yhtä suuret kuin viime vuonna. Se, kuinka paljon hallituksen tukipaketti energian hinnannousun kompensoimiseksi tulee maksamaan, on vielä auki.

”Tarkka summa arvioidaan sen jälkeen, kun ollaan saatu yhteisymmärrys siitä, mikä olisi toimiva kokonaisuus sähkön hinnannousun suhteen”, hän kertoi.

”Laskelmia viimeistellään ja poliittisia näkemyksiä kootaan.”

Saarikolta kysyttiin, suunnitteleeko hallitus niin sanotun windfall-veron käyttöönottoa. Sen avulla energiayhtiöiden energiakriisistä johtuvia ylisuuria voittoja voitaisiin verottaa ylimääräisellä verolla. Windfall-veroa on vastustettu siksi, että sen vaatimaan lain­säädännön tekeminen ei olisi nopeaa.

”On hyvä huomioida, että vaalikausi käy kohti loppuaan, ja tyhjältä pöydältä lähtevien ratkaisujen valmistelu on vaikeaa. Keskitymme nyt ennen kaikkea niihin ratkaisuihin jotka vaikuttaisivat nopeasti kansalaisten toimeentuloon”, Saarikko vastasi.

HS:n tietojen mukaan hallitus on päättämässä sähkön arvonlisäveron alentamisesta ja erilaisten tukien ja etuuksien korottamisesta. HS:n tietojen mukaan esimerkiksi Saarikon ehdottama ylimääräinen lapsilisä kaikille lapsiperheille on jo kirjattu ensi vuoden budjetin alustavaan versioon.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on ehdottanut sähkön arvonlisäveron tilapäistä keventämistä nykyisestä 24 prosentista joko 10:een tai 14 prosenttiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) saapui hallituksen budjettineuvotteluihin Säätytalolle keskiviikkona.

Kevennetäänkö ansiotuloverotusta?

Ennen neuvottelujen alkua pääministeri Marinilta kysyttiin muun muassa, aiotaanko ansiotuloverotusta keventää. Valtiovarainministeri Saarikko lupasi ansiotuloverojen alentamista aiemmin kesällä, mutta sittemmin aikeet ovat ajautuneet vastatuuleen.

”Tällä hetkellä katse on erityisesti kääntynyt siihen, miten painetaan energian hintaa alas, ja veroratkaisuja etsitään nimenomaisesti tähän”, Marin kertoi.

Pääministeri korosti, että energiakriisissä tarvitaan koko EU:n toimia. Hänen mukaansa esimerkiksi sähkön hintakatto on asia, jota Suomi on valmis ajamaan, koska ajat ovat poikkeukselliset.

Myös Saarikko sanoi, että sähkömarkkinoihin liittyviä laajempia järjestelmätason ongelmia pystytään ratkomaan parhaiten EU:n tasolla.

Ensi viikon perjantaina järjestetään EU:n energianeuvoston ylimääräinen kokous, jossa Lintilä on kertonut ajavansa energiayhtiöiden vakuusvaatimusten suitsimista lailla.

Paketti on vielä auki

Sdp:stä on vaadittu joustoa myös päästökauppaan, joka on niin ikään EU:ssa päätettävä asia. Vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Maria Ohisalo toisti Säätytalolle tullessaan kantansa, ettei päästöoikeuksien lisääminen ole ratkaisu tilanteessa, jossa energiasta on pulaa.

”Tarvitsemme markkinoille enemmän vihreää energiaa”, hän sanoi.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että vasemmistoliitolle tärkeintä on löytää sellaisia keinoja, jotka kohdistuvat etenkin kaikkein köyhimpiin ja niihin, joihin energian hinnan nousu iskee kovimmin.

”Jos tehdään päätöksiä vaikkapa lapsiperheiden tukemiseksi, niiden pitää hyödyttää kaikkein köyhimpiä lapsiperheitä.”

Neuvotteluihin mennessään ministerit kuitenkin korostivat, että mistään ei ole päätetty ennen kuin kaikesta on päätetty, eli paketti on vielä auki.

”On rehellisesti myönnettävä se, että meidän työkalumme ovat aika tylpät tähän tilanteeseen [energian hintojen nousuun] vastaamiseksi. Olemme käyttäneet paljon aikaa sen miettimiseksi, mitkä ovat ne oikeat nopeat toimet tähän tilanteeseen vastaamiseksi, mutta tarvitsemme apua Euroopan unionista”, pääministeri Marin sanoi.