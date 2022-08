Lähes 5 600 ukrainalaista aloitti varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa syyslukukauden alussa

Määrä on noussut elokuun alun tiedoista selvästi.

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa aloitti syyslukukauden alussa lähes 5 600 ukrainalaista, kertoo Opetushallitus.

Luvut ovat nousseet kevään ja elokuun alun tiedoista, jolloin kouluissa ja oppilaitoksissa oli kirjoilla noin 3 500 ukrainalaista.

Eniten osallistuvien määrät ovat kasvaneet esi- ja perusopetuksessa sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Suurin ryhmä on näistä jälkimmäisin. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on nyt noin 3 700 ukrainalaista. Heitä oli elokuun alussa noin 3 000. Esiopetuksessa ukrainalaisia on 270 ja perusopetuksessa noin 370 ukrainalaislasta ja -nuorta.

Perusopetuksessa ja siihen valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä 68 prosenttia Maahanmuuttoviraston (Migri) vastaanottojärjestelmän piirissä olevien 7–15-vuotiaiden ukrainalaisten lasten ja nuorten määrästä. Osuus ei kerro suoraan sitä, kuinka iso osa Ukrainasta paenneista on Suomessa koulussa, sillä kaikki maahan tulleet ukrainalaiset eivät ole vastaanottojärjestelmän piirissä, mutta voivat silti olla suomalaisessa koulussa.

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa kirjoilla olevista ukrainalaisista raportoi tällä hetkellä 207 kuntaa.

Kunnat ja muut varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat tiedotteen mukaan tehneet ahkerasti töitä mahdollistaakseen Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten pääsyn varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin. Valtion tasolla opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, Migri sekä Opetushallitus ovat tehneet samaan tähtäävää yhteistyötä.

Opetushallitus seuraa säännöllisesti koulutien aloittavien ukrainalaisten määrää.