Myös Espanjan poliisi tutkii tapauksia, joissa naisia on piikitetty neuloilla ruuhkaisissa yökerhoissa. Vastaavia tapauksia on raportoitu aikaisemmin myös ainakin Ranskassa ja Britanniassa.

Helsinki

Helsingin poliisille on tehty rikosilmoitus, jonka mukaan ulkopuolinen henkilö on pistänyt toista ihmistä piikillä helsinkiläisessä yökerhossa menneenä viikonloppuna. Poliisi kertoi asiasta maanantaina. Tapaus on tällä hetkellä esiselvityksessä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Reijo Enqvist Helsingin poliisista kertoi STT:lle, että rikosilmoituksen kuvaamat tapaukset eivät tutkinnallisesti ole kovin helppoja.

”Suuresta ihmismäärästä pitää löytää tällainen kuvauksen mukainen pieni hetki. Ravintoloissa on Helsingissä hyvin kameroita, mutta ihan joka paikkaan nekään eivät yllä”, rikoskomisario sanoi maanantaina.

Rikosilmoituksen mukaan piikitys tehtiin mahdollisesti huumaustarkoituksessa, poliisi kertoi. Laboratoriotutkimukset kertonevat, mikä aine piikityksessä oli kyseessä.

”Mikäli joku joutuu vastaavaan tilanteeseen, tulee heti soittaa hätänumeroon (112), hakeutua viipymättä lääkäriin ja tehdä rikosilmoitus myöhemmin”, tutkinnanjohtaja ohjeistaa tiedotteessa.

MTV ja Yle: Nuori nainen tunsi piston käsivarressaan helsinkiläisessä yökerhossa

18-vuotissyntymäpäiviään helsinkiläisessä yökerhossa viettänyt nuori nainen tunsi käsivarressaan kipua ja huomasi, että käteen oli muodostunut patti, uutisoivat MTV ja Yle maanantaina. Nuori nainen vietiin lopulta sairaalan päivystykseen heikentyneen olon takia.

Äiti ja tytär epäilevät MTV:n mukaan, että kyseessä olisi ollut piikittämällä tehty huumausyritys. Nuoren naisen äiti kertoi medioille, että poliisille on tehty tapahtuneesta rikosilmoitus.

Enqvist ei kommentoinut maanantaina STT:lle rikosilmoituksen kuvaamien tapahtumien uhrin sukupuolta.

Piikitystapauksia raportoitu Espanjassa, Ranskassa ja Britanniassa

Helsingin poliisin tiedossa ei ole muita samaan tekotapaan viittaavia ilmoituksia. Enqvistin tiedossa ei ole vastaavia tapauksia muualtakaan Suomesta.

Uutistoimisto AFP kertoi elokuun alussa, että Espanjan poliisi tutkii tapauksia, joissa naisia on piikitetty neuloilla ruuhkaisissa yökerhoissa. Vastaavia tapauksia on raportoitu aikaisemmin myös ainakin Ranskassa ja Britanniassa.

Espanjassa ensimmäisistä tapauksista raportoitiin heinäkuun alussa. Elokuun alkuun mennessä Katalonian alueella oli raportoitu 23:sta ja Pohjois-Espanjassa sijaitsevalla Baskinmaalla 12 tapauksesta. AFP:n mukaan epäiltyjen uhrien kokemukset ovat olleet hyvin samankaltaisia. Nainen on juhlimassa ollessaan tuntenut neulan osuvan hänen käsivarteensa tai jalkaansa, minkä jälkeen hän on tuntenut huimausta, Baskinmaan poliisi kertoi.

Huumeiden tai muiden myrkyllisten aineiden jälkiä ei kuitenkaan havaittu, eikä tapauksiin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta raportoitu.