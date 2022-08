Vasemmistoliiton Andersson: Suhtaudumme hoitajamitoituksen lykkäämiseen erittäin varauksellisesti

Anderssonin mukaan hoitajamitoitus on yksi harvoista rakenteellisista parannuksista, joita palveluihin on tehty.

STT

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoo, että puolue suhtautuu hoitajamitoituksen lykkäämiseen erittäin varauksellisesti. Hän sanoo, että hallituksen pitäisi saada virkavastuulla tehty selvitys siitä, mikä tilanne valtakunnallisesti on.

”Voimme vasta sitten käydä siihen keskusteluun, että pitääkö lykätä vai ei”, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän on tarkoitus kesäkokouksessaan Kotkassa päättää kannastaan, ja kertoa siitä keskiviikkona.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) sanoi viikonloppuna STT:lle, että on järkevää ja realistista katsoa, voidaanko uusi vaatimus mitenkään mahdollisesti saavuttaa alle kahdeksassa kuukaudessa.

”Yritämme tietenkin, mutta kyllähän se käytännössä tarkoittaa varmaan sitä, että tässä täytyy katsoa pidempi siirtymäkausi”, Lindén sanoi.

Lakiin kirjatun hoitajamitoituksen on tarkoitus nousta ensi huhtikuussa. Hoitajamitoitusta on nostettu kuluvalla vaalikaudella asteittain.

Nyt hoivakodeissa kymmentä hoidettavaa vanhusta kohden pitää lain mukaan olla kuusi hoitajaa. Huhtikuusta alkaen luvun on tarkoitus nousta seitsemään. Hoitajista on kuitenkin pulaa, joten hoitajamitoitusta on jo nyt johtanut osassa Suomea siihen, että hoivapaikkoja on vähennetty, sillä muuten hoivakodit joutuisivat rikkomaan lakia.

Tilanteen on pelätty pahenevan hoitajamitoituksen kiristyessä.

”Kokoomus on keskustelussa suurin hurskastelija”

Anderssonin mukaan lykkäys ei voi tulla kyseeseen ilman korvaavia päätöksiä ja lisäresursseja ikäihmisten hoivan ja työolojen parantamiseksi. Hän sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa seuranneensa huolissaan useiden puolueiden sekä vastuuministerin ulostuloja hoitajamitoituksen lykkäämisestä tai vesittämisestä.

”Hoitajamitoitus on yksi harvoista rakenteellisista parannuksista mitä palveluihin on tehty. Useat räikeät laiminlyönnit hoivakodeissa toivat näkyväksi tarpeen varmistaa, että ikäihmiset saavat nykyistä parempaa hoivaa sekä tarpeen viestiä alan ammattilaisille, että heidän arvostuksensa ja työolonsa tulevat parantumaan”, hän sanoi puheessaan.

Anderssonin mukaan keskustelussa suurin hurskastelija on kokoomus. Kokoomus on jättänyt muun opposition kanssa eduskuntaan välikysymyksen vanhuspalveluista.

”Kokoomus vastusti ainoana puolueena koko eduskunnassa hoitajamitoituksen tiukentamista viime kaudella ja on vastuussa leikkauksista, joiden seurauksena ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden”, Andersson kritisoi.

Hän sanoo, että nyt oppositio on jättämässä välikysymyksen vanhuspalveluista ilman yhtäkään parannusehdotusta.

Andersson sanoo, että leikkausten takia ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääseminen on vaikeutunut selvästi ja kotihoidon kuormitus on kasvanut.

”Tilanne on myös johtanut siihen, että ikäihmisiä on niin sanotusti ”väärissä paikoissa”, kuten sairaanhoitopiirien päivystysjonoissa, kun terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja on vähennetty ja tehostettuun palveluasumiseen pääsemisen kynnystä on nostettu.”

Anderssonin mukaan tulevalla vaalikaudella on säädettävä lailla riittävä henkilöstömäärä myös kotihoitoon.