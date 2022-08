Vasemmistoliiton Andersson: Suhtaudumme hoitajamitoituksen lykkäämiseen erittäin varauksellisesti

Anderssonin mukaan hoitajamitoitus on yksi harvoista rakenteellisista parannuksista, joita palveluihin on tehty.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoo, että puolue suhtautuu hoitajamitoituksen lykkäämiseen erittäin varauksellisesti. Puolueen eduskuntaryhmä ottaa asiaan kantaa vielä tänään.

Anderssonin mukaan lykkäys ei voi tulla kyseeseen ilman korvaavia päätöksiä ja lisäresursseja ikäihmisten hoivan ja työolojen parantamiseksi.

Hän sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että hän on seurannut huolissaan useiden puolueiden sekä vastuuministerin ulostuloja hoitajamitoituksen lykkäämisestä tai vesittämisestä.

”Hoitajamitoitus on yksi harvoista rakenteellisista parannuksista mitä palveluihin on tehty. Useat räikeät laiminlyönnit hoivakodeissa toivat näkyväksi tarpeen varmistaa, että ikäihmiset saavat nykyistä parempaa hoivaa sekä tarpeen viestiä alan ammattilaisille, että heidän arvostuksensa ja työolonsa tulevat parantumaan”, hän sanoi puheessaan.

Lue lisää: Keskusta lykkäisi uutta hoitajamitoitusta, Annika Saarikko kaipaa esitystä STM:ltä

Anderssonin mukaan keskustelussa suurin hurskastelija on kokoomus. Kokoomus on jättänyt muun opposition kanssa eduskuntaan välikysymyksen vanhuspalveluista.

”Kokoomus vastusti ainoana puolueena koko eduskunnassa hoitajamitoituksen tiukentamista viime kaudella ja on vastuussa leikkauksista, joiden seurauksena ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden”, Andersson kritisoi.

Hän sanoo, että nyt oppositio on jättämässä välikysymyksen vanhuspalveluista ilman yhtäkään parannusehdotusta.

Andersson sanoo, että leikkausten takia ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääseminen on vaikeutunut selvästi ja kotihoidon kuormitus on kasvanut.

”Tilanne on myös johtanut siihen, että ikäihmisiä on niin sanotusti ”väärissä paikoissa”, kuten sairaanhoitopiirien päivystysjonoissa, kun terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja on vähennetty ja tehostettuun palveluasumiseen pääsemisen kynnystä on nostettu.”

Anderssonin mukaan tulevalla vaalikaudella on säädettävä lailla riittävä henkilöstömäärä myös kotihoitoon.

”Emme kannata Sdp:n esitystä päästöoikeuksien määrän lisäämisestä”

Anderssonin mukaan vastaukset sähkön hinnan nousuun eivät saa tarkoittaa ilmastopolitiikan kunnianhimon vesittämistä.

”Emme kannata Sdp:n esitystä päästöoikeuksien määrän lisäämisestä”, Andersson sanoo.

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo otti kantaa sähkön hintaan. Hän sanoi, että jos sähkön arvonlisäveroa alennettaisiin, se olisi rahoitettava windfall-verolla.

”Se leikkaa sähköntuottajien sodan ansiosta saamia jättimäisiä katteita”, Saramo sanoo.

Saramo sanoi, että samaan aikaan kun moni normaalisti hyvin pärjäävä tuskailee korkeiden hintojen edessä, on valtaosa sähkön tuotannosta Suomessa lähes yhtä halpaa kuin ennenkin.

”Sodan ansiosta noussut pörssihinta kuitenkin mahdollistaa halvalla tuotetun sähkön myynnin ökyhinnoilla. Tätä ansiotonta sotatuottoa moni maa verottaa windfall-verolla ja niin meidänkin pitäisi”, hän sanoo.

Saramon mukaan veron tuotolla voidaan sitten helpottaa tavallisten ihmisten tilannetta, jotka eivät määräänsä enempää voi vaikuttaa kulutukseensa.

Sarkkinen nosti esiin lapsilisien sitomisen indeksiin

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) toi puolestaan esiin puheessaan sen, että lapsilisä ei ole sidottu mihinkään indeksiin.

”Sen ostovoima on vuosikymmenten saatossa romahtanut ja olenkin nostanut esiin, että lapsilisät tulisi sitoa indeksiin. Se ei ole yhtä näyttävä toimi kuin ehdotettu ylimääräinen lapsilisä, mutta se olisi pitkällä tähtäimellä viisas ratkaisu”, hän sanoo.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ehdotti valtiovarainministeriön budjettineuvotteluissa, että tämän vuoden joulukuussa kaikista lapsista saisi yhden ylimääräisen lapsilisän.

Toimella olisi tarkoitus vastata hintojen nousuun. Hallitus kokoontuu kuun vaihteessa neuvottelemaan valtion ensi vuoden budjetista. Saarikon ehdottoma lapsilisä ei kuitenkaan olisi riihen asia, sillä ehdotus koskee tätä vuotta.