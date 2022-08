Sanna Marin yritti puhaltaa bile-keskustelun poikki vastaamalla kysymysvyöryyn juomisista, tansseista ja kyvystä toimia – mutta ottiko hän opiksi? Ilmoitus huumetestistä oli täysin poikkeuksellinen

Ministereiltä odotetaan 24/7 valmiutta. On jokaisen omassa harkinnassa, miten toimintakyky säilytetään. Valtaa seuraa ministerin roolissa myös vastuu, joka ulottuu myös virka-ajan ulkopuolelle, halusi tai ei.

Perjantai 19. elokuuta taisi olla pääministeri Sanna Marinin (sd.) kuumottavin päivä hänen pääministerikaudellaan.

Media pommitti Marinia julkisuuteen vuotaneiden biletysvideoiden takia yli 40 minuuttia. Hatunnosto sille, että pääministeri tuli esille ja antoi medialle kunnolla aikaa esittää kysymyksiä, hankaliakin.

Kovin usein ei törmää tilanteeseen, jossa pääministerin avustaja on jo lopettelemassa tiedotustilaisuutta, mutta pääministeri ojentaa ja sanoo, että se jatkukoon. Tulkoon kaikki selvitettyä perinpohjaisesti.

Marin oli ottanut käyttöönsä avoimuuden linjan. Hän myönsi monta julkisuudessa vellonutta asiaa. Median ”kyselytunnin” aikana käytiin läpi niin humalat kuin krapulat.

Pääministerin ilmoitus huumetestistä oli aikamoinen pommi. Vaikka Marin on toistuvasti kertonut, ettei hän käyttänyt kyseisenä biletysiltana huumeita, eikä nähnyt muidenkaan käyttävän, niin testillä on aika suuri painoarvo.

Se kertoo siitä, että Marin on tuohtuneempi koko jupakkaan kuin miltä hän ulospäin näyttää. Viikon päästä saatava testitulos näyttää suurella todennäköisyydellä puhdasta. Se on kuitenkin tärkeä viesti kansalle siitä, että pääministeri hakee sillä korjaussarjaa säröilevään luottamukseensa.

Voisi kuvitella, että Marin tästä lähtien katsoo hyvin tarkkaan, mihin kotibileisiin hän menee, ja mitkä hän jättää väliin, vaikkakin hän tiedotustilaisuudessa kertoi, ettei aio muuttaa tapojaan jupakan takia.

On ymmärrettävää, että pääministeri haluaa luottaa ystäviinsä jatkossakin, mutta kuten hän itse totesi, niin pääministeriä kuvataan koko ajan, oli hän sitten missä tahansa.

Tässä mielessä railakas juhliminen on riski etenkin, kun mukana oli Marinille ennestään tuntemattomia ihmisiä. Tällaisessa tilanteessa herää pakostakin huoli turvallisuudesta, vaikkakin ministerin turvaosasto on lähettyvillä.

Marinilta tivattiin useaan otteeseen hänen toimintakykyään, jos jotakin odottamatonta olisi tullut eteen. Hän vakuutti olleensa toimintakykyinen.

On totta, ettei valtioneuvosto istu aamuyöstä, asialistat ovat etukäteen valmisteltuja. Mutta nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kaikki on mahdollista. Eikä kysymyksessä tarvitse olla maata uhkaava kriisi tai Venäjän uudet uhittelut. Esimerkiksi suuronnettomuus, jossa on suomalaisia mukana, voi tapahtua milloin vain. Maailma on arvaamaton.

Valtioneuvoston jäsenillä on oikeus vapaa-aikaan, sitä ei kukaan ole kieltämässä, mutta kun he ottavat ministerin salkun haltuunsa, niin tietynlainen 24/7 -valmius seuraa mukana. Salkun mukana tulee myös valta ja tunnetusti valtaa seuraa vastuu.

Nyt Marin kantoi vastuun tapahtumista, mutta ottiko hän opiksi. Ainakaan lausuntojensa perusteella ei.

Marinin puolustajat ovat sitä mieltä, että pyöritystä on ollut aivan liikaa. Jupakka on eittämättä saanut valtavat mittasuhteet. Sdp:n eduskuntaryhmä kokoontui viikolla Kuopioon. Kuka muistaa, mistä siellä keskusteltiin, tai mitä eväitä annettiin budjettiriiheen? Aika harva.

Toisaalta nyt elämme somen kulta-aikaa, mistä koko kriisi alkoikin. Kotibileiden videosta. On myös hyvä muistaa, että on palstoja revitelty ennenkin. Pääministerikaudellaan Matti Vanhanen (kesk.) oli pyörityksissä naisasioittensa kanssa. Uuniperunoita ei niin vain unohdeta. Vanhanen joutui myös todistelemaan, ettei hänen kotoaan löydy lautakasaa. Tätä episodia voi verrata hiukan Marinin huumetestiin.

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sai selitellä Terrafame-kytkyjään. Kokoomuksen Jyrki Katainen (kok.) kaatui pääministerikaudellaan vaali-illan tuoksinassa, ja hän joutui selittämään tikkejä päässään.

Edellä olevat esimerkit kertovat, että pääministeri on tavallaan vapaata riistaa, jonka jokainen rusahdus niin hyvässä kuin pahassa ja yleensä viimeksi mainitussa uutisoidaan ja levitellään kansan silmien eteen. Taustalla ei tarvitse olla salaliittoteorioita, ei kilpailevien puolueiden kätyreitä, vaan totuus siitä, että pääministeri kiinnostaa, oli hän sitten nainen tai mies, nuori tai varttuneempi.