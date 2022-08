Pääministeri Sanna Marin tuli harvinaisen nopeasti julkisuuteen kertoen, että kohua herättänyt bilevideo ei ole tekaistu. Ehkä hän itse oivalsi, että nyt vapaa-ajan uutisoinnissa on ylitetty tietty raja, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Anita Simola.

Jo viime vuoden loppupuolella pääministeri Sanna Marinista (sd.) leivottiin kertaheitolla maan ensimmäinen pääministeritason bilehai. Taustalla oli juhliminen täpötäydessä yökerhossa. Ei siinä mitään, mutta oudoksi tilanteen teki se, että biletys alkoi vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun valtioneuvoston kanslia oli kertonut ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) koronatartunnasta. Marin ja Haavisto olivat olleet samoissa tilaisuuksissa, joten altistumisvaara oli suuri.

Vähän aiemmin Marin oli tempaissut Instagram-tarinallaan, joka kehotti varttuneempaa väkeä eli boomereita panemaan jäitä hattuun ja ottamaan coolimmin. Tätä lausahdusta edelsivät pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa järjestetyt kulttuuriväen bileet, joista riitti vatvomista pariksi viikoksi.

Kevättalven mittaan biletys tai siihen liittyvä kohu jäivät taka-alalle, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Pääministerin oli otettava ryhtiliike ja alettava luotsaamaan yhdessä ulkopoliittisen johdon kanssa Suomea Naton jäseneksi. Vierailut ja keskustelut Euroopassa saivat kehuja.

Kansa on saanut sanoa mielipiteensä pääministerin Ruisrock-festivaalien asusta. Marin oli pukeutunut farkkusortseihin, mustaan biker-jakkuun sekä maihareihin. Tyyli oli viimeistä silausta myöten harkittu ja huoliteltu. Onpa sen jälkeen näkynyt paljon matkijoita. Monet ovat huokaisseet, että hyvä, meillä on syntynyt uusi tyyli-ikoni.

Festaripukeutuminen sai jatkoa. Marin nähtiin muutama päivä sitten Flow-festivaaleilla asunaan glitter-mekko. Eikä mikä tahansa mekko, vaan kirpputorilta tehty muutaman euron löytö.

Vaatteet jäivät sivuosaan, kun nurkan takana oli seuraava kohu. Sosiaalisessa mediassa leviää parhaillaan videoita, joissa Marin juhlii julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa. Taustalla näkyy myös Marinin uskottu ystävä, kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.).

Videot ovat saaneet kommenttipalstat laulamaan. Iltalehti kertoi julkaisevansa poikkeuksellisesti sosiaalisessa mediassa leviävää videomateriaalia, jonka alkuperää ei täysin tiedetä.

Lehti perusteli, että pääministerin vuoksi videoilla on yhteiskunnallista painoarvoa. On epäilty niin videoiden alkuperää kuin ajankohtaa. Mutta totta video on. Marin kertoi hetki sitten julkisuuteen, että videot ovat yksityisiä, ja että ne on kuvattu yksityisissä tiloissa muutama viikko sitten.

”Olen harmissani siitä, että nämä ovat levinneet julkisuuteen. Kyse on ollut siitä, että olen ollut viettämässä kavereiden kanssa iltaa. Juhlinut, railakkaastikin kyllä, tanssinut ja laulanut”, Marin sanoo. Marin ei arvioinut, kuka yksityisiä videoita oli vuotanut.

Kansan tuomiot jakaantuvat heti alkuunsa. Osa on sitä mieltä, että Marin saa bilettää siinä missä muutkin. Hän ei ole tehnyt mitään laitonta tai väärää. Siinä kommentoijat ovat oikeassa.

On myös hyvä muistaa, että Marin on someajan pääministeri. Hän käyttää uusia väyliä innokkaasti hyväkseen. Tosin tässä tapauksessa kyse lienee oikeasti vuotajasta. Sen verran railakasta meno videolla on.

Osalle on tullut mieleen, kuinka tymäkkää tarjoilua bileissä oikein on ollut. Marin kiisti jyrkästi käyttäneensä huumeita, eikä hän nähnyt muidenkaan niitä käyttävän. Vain mietoja ja vahvempia juomia.

Sosiaalisessa mediassa osa on epäillyt, että videot on jaettu tarkoituksella. Kyse olisi sdp:n puoluetoimiston tarkasta suunnitelmasta, jolla puolueelle tehdään nuorennusleikkausta. Onhan totta, että puolueen vanha siipi ei koe uutta sdp:tä omakseen.

Ehkä pääministeri myös itse oivalsi, että nyt vapaa-ajan uutisoinnissa on ylitetty tietty raja. Tulihan hän harvinaisen nopeasti julkisuuteen kertoen, että video ei ole tekaistu.

Marinin tempauksia arvostelevat ovat olleet sitä mieltä, ettei moinen meno sovi pääministeri-instituuttiin varsinkaan, kun suomalaisen arki on täynnä haasteita.

Hinnat ovat karanneet käsistä, koronaa pitää edelleen pelätä, terveydenhuolto on kriisiytynyt, Ukrainan sotaponnisteluja on seurattava tarkasti ja kaiken kukkuraksi jännitämme, milloin kaikki Naton maat saavat ratifioitua Suomen jäsenyyden.

Julkisuuden hallinta on vaikea leipälaji. Siinä helposti epäonnistutaan. Kun Marin sai kiitosta farkkusortseistaan ja maihareistaan, niin entisellä pääministeri Alexander Stubbilla (kok.) ei käynyt yhtä hyvä tuuri. Kun Stubb saapui kesähelteillä pyöräillen, sortseihin pukeutuneena lehdistön eteen, niin johan alkoi hurja arvostelu. Viimeinen niitti oli se, kun Stubb suostui tikkatauluksi.

Marin on tähän asti hallinnut julkisuutta taitavasti, mutta säröjäkin on tullut. Puolueelle ikäviä asioita on sysätty muiden ministereiden harteille. Esimerkkinä vaikkapa Fortumin ja Uniperin mutkikas vyyhti.

