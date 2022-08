Suomen kuumimmassa kolkassa mitattiin 31,7 astetta – meteorologi kertoo, mistä historiallisen lämmin sää johtuu

Ilmatieteen laitoksen meteorologin mukaan tuoreet ennusteet lupaavat hellepäiviä vielä ensi viikollekin.

Suomessa vallitsee nyt historiallisen lämmin sää ajankohtaan nähden. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän alustavasti korkein lämpötila mitattiin Porin rautatieasemalla noin kello 16 aikaan: 31,7 astetta.

Vielä iltapäivällä näytti siltä, että korkein lämpötila olisi ollut Heinolassa, 31,1 astetta, mutta Pori vei lopulta voiton. Myös Porin lentoasemalla mitattiin 31,5 asteen lukemat.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta 63 vuoteen, kun näin myöhään elokuussa on mitattu yli 31 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitoksen tilastot alkavat vuodesta 1959.

Tiistain ennustettiin olevan maanantaitakin lämpimämpi ja 30 asteen rikkoutuvan useilla paikkakunnilla Etelä- ja Länsi-Suomessa. Suurin riski sade- ja ukkoskuuroille on tiistaina Pohjanmaalla.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela kertoo, että ennustetut enimmäislämpötilat ovat tällä hetkellä noin kahdeksan astetta korkeammat kuin elokuussa tavallisesti.

”Uusissa ennusteissa voi olla päiväkohtaista vaihtelua, mutta suuri linja on se, että lämpimät säät saattavat jatkua vielä ensi viikollakin”, Korpela kertoo.

Hänen mukaansa joinakin päivinä voi olla tilapäisesti hieman viileämpää, mutta tuore ennuste lupaa hellepäiviä vielä ensi viikollekin. Ennuste ulottuu ensi viikon torstaihin.

”Mielenkiintoinen elokuu”, Korpela toteaa.

Mistä poikkeuksellinen lämpö johtuu? Korpelan mukaan taustatekijöissä ei sinänsä ole mitään kummallista: sää on nyt hyvin lämmin suuressa osassa Eurooppaa, mistä ilma on virrannut Suomeen.

”Meille on päässyt virtaamaan ilmamassaa, joka on lämmennyt pitkän aikaa Itä- ja Keski-Euroopan alueella. Sepä se syy on”, Korpela kertoo.

Epätavallista Korpelan mukaan on sen sijaan se, kuinka suuri osa Euroopasta hikoilee nyt helteessä. Viileää säätäkin silti löytyy lähipäivinä esimerkiksi Norjan rannikolta ja Pohjois-Britanniasta. Merialueella Islannin ja Norjan välissä päivälämpötilat voivat Korpelan mukaan olla jopa alle kymmenen astetta.

”Kun katsoo asioita isossa skaalassa asioita, löytyy nämä vastinparit. Kun jossakin on kovasti paljon lämpimämpää kuin tyypillisesti, jossain täytyy taas olla viileämpää.”

Sää on Suomessa tällä hetkellä myös hyvin kostea. Kun ilma on lämmintä, siihen mahtuu absoluuttisesti paljon kosteutta.

Korpela muistuttaa, että kyse ei ole suhteellisesta kosteudesta vaan siitä, paljonko ilmassa todella on vesihöyryä. Osaltaan asiaan vaikuttaa Euroopan kuivuus, joka johtaa vesihöyryn haihtumiseen kasvillisuudesta ja meristä.

”Meille on tullut nyt ilmamassaa, jossa on hyvin suuri kosteussisältö. Ilmamassa on pitkään lämmennyt ja kerännyt itseensä kosteutta”, Korpela sanoo.

Suomen kostein ilma majailee tiistaina Pohjanmaan alueella, Korpela kertoo. Eteläisimpään Suomeen virtaa sen sijaan aavistuksen kuivempaa ilmaa Baltian suunnalta.

Luvassa voi olla myös lisää hikisiä öitä. Tiistain vastainen yö oli osassa Suomea trooppinen, mikä tarkoittaa, että lämpötila ei yön aikana laske alle 20 asteen. Esimerkiksi Helsingissä viime yön alin lämpötila oli 20,7 astetta, Ilmatieteen laitos kertoi Twitterissä.

KESKIVIIKON sääennusteissa on Korpelan mukaan ”suurta epävarmuutta”.

Osassa ennusteita sade- ja ukkoskuurot saattavat levitä keskiviikkona Pohjanmaalta laajemmallekin alueelle, mutta jotkut ennusteista taas lupaavat poutasään jatkuvan lännessä.

”Keskiviikon kuluessa ukkoskuurojen mahdollisuus kasvaa poutaisemmissakin ennusteissa maan länsiosassa, kun mennään kohti torstain vastaista yötä. Ukkosiin voi liittyä harmia: paikallisesti rajuja ukkospuuskia ja rankkasateita salamoinnin lisäksi.”

Kuunvaihde on pitkälti myös muualla Euroopassa tavanomaista lämpimämpi.