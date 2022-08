Budjettiriihestä odotetaan pelastavaa perhepakettia – Kokosimme riihen tärkeimmät hankkeet yhteen

Riiheen mennään säysein mielin, sillä suuret linjanvedot tehtiin keväällä. Rajusti laukkaava inflaatio vaatii täsmäpiristyksiä: pöydällä ovat lapsilisä, päivähoitomaksut, polttoaineiden jakeluvelvoitteet ja sähkön hinnannousun kompensointi.

Aamulehti

Reilun kahden viikon päästä hallitus kokoontuu budjettiriiheensä, jolle on varattu aikaa kaksi päivää.

Pitkää jännitysnäytelmää ei ole odotettavissa. Hallituslähteistä arvioidaan, että jännitteet ovat matalalla. Tähän löytyy yksinkertainen syy: isot väännöt käytiin hallituksen kehysriihessä keväällä.

Mutta helpolla ei riihestä päästä tälläkään kertaa. Hallitus on saanut eteensä ennätyksellisen lujaa laukkaavan inflaation. Hinnat ovat nousseet viime kuukausien aikana sellaista tahtia, jota on viimeksi nähty vuosikymmeniä sitten.

Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa inflaatio oli Suomessa 7,8 prosenttia. Ruoan, bensan ja energian hinta on saanut monet perheet ahtaalle. Muutamat ovat jo väläytelleet, että meno on on kuin 1990-luvun pahimpina lamavuosina. Asiantuntijoiden mukaan kuluttajahinnoissa on edelleen paineita nousuun.

Kaiken taustalla vaikuttaa Ukrainan sota, jolle ei näy loppua. Toinen kriisi on korona.

Lue lisää: Kysyimme pirkanmaalaisilta poliitikoilta millainen politiikan syksystä on tulossa – hallituksella edessä jättihaasteet

Mikä? Vuoden 2023 budjetti Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) esitteli ensi vuoden budjettiesityksen elokuun alussa. Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön kahdenväliset neuvottelut käydään tällä viikolla. Hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi pidetään 31.8. ja 1.9. Budjettiehdotuksen loppusumma on 79,5 miljardia euroa. Budjettiesitys on tarkoitus käsitellä ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa maanantaina 19. syyskuuta.

Riihestä kädenojennus

Kokosimme riihen tärkeimmät hankkeet yhteen.

1. Perhepaketti. Riihestä odotetaan pakettia, joka huomioi etenkin arjen paineissa elävät lapsiperheet. Keskusta ehdottaa ylimääräistä lapsilisää jaettavaksi vuoden lopussa. Vaikka se ei ensi vuoden budjettiin sisällykään, niin se olisi osa pakettia. Puolue perustelee ehdotustaan täsmätoimesta sillä, että se hyödyttäisi kaikkia lapsiperheitä.

Tarkastelussa ovat myös päivähoitomaksut, jotka voivat olla osana pakettia.

2. Ansiotuloverotuksen rukkaaminen. Hallituspuolueista on kesän mittaan kuulunut yhä enemmän lausuntoja, joiden mukaan ansiotuloverotusta voitaisiin keventää. Tämä tehtäisiin, jos työmarkkinajärjestöissä noudatettaisiin palkkamalttia. Työmarkkinoiden kiemurat eivät kuulu hallituksen pirtaan, mutta veropuheiden takia nekin on otettava huomioon.

3. Polttoaineiden hinta. Uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitetta laskettiin väliaikaisesti. Lainmuutos tuli voimaan loppukesästä. Riihessä keskustellaan, josko sitä jatketaan ensi vuonna. On todennäköistä, että sitä voidaan jatkaa. Siitä on sovittu alustavasti keväällä. Keskusta ja sdp ovat asiasta samoilla linjoilla, vihreidenkään ei oleteta asettuvan vastahankaan.

4. Sähkö. Riihessä pohditaan, josko sähkön arvonlisäveroa laskettaisiin määräajaksi. Alennusta perustellaan sillä, että se olisi yksinkertaisin ja vaikuttavin keino helpottaa sähkön hinnannousua ensi talvena. Tosin riihen alkuun mennessä odotetaan myös muita ehdotuksia, jotta hinnan nousua voitaisiin kompensoida.

5. Työllisyyden parantaminen. Hallitus on saanut suuret työllisyysuudistuksensa tehtyä, esimerkkinä vaikkapa eläkeputken muuttaminen ja työnhakuvelvoitteen hakeminen. Uusia työntekijöitä tai työttömiä kurittavia uudistuksia ei ole luvassa.

Toki kilpailukykyä vahvistavia täsmäpiristyksiä on ehkä luvassa. Hallitus voi auttaa myöntämällä rahaa väylähankkeisiin teollisuuden tarpeisiin. Hallituslähteistä mainitaan Stora Enson mammuttimainen investointihanke Oulussa. Rahahanat voisivat avautua ehdollisesti saman tapaan kuin Metsä Groupin suurinvestoinnissa. Jos teollisuus investoi ja lisää työllisyyttä, niin hallitus panostaa infraan.

6. Ympäristötalkoot. Myös ilmastohankkeet on suurilta osin taputeltu. Uusia lakihankkeita ei edes ehdittäisi käsitellä tämän hallituskauden aikana. Marssijärjestys on nyt se, että jo tehtyjen päätösten toimeenpano jatkuu. Sähköautojen latauspisteisiin satsataan, kotimaista uusiutuvaa energiaa kehitetään samoin kuin tuulivoimaa.

7. Terveydenhuolto. Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa. Kuntien tehtäviä ja menoja siirtyy hyvinvointialueille. Hallitus joutuu tarkoin seuraamaan, miten sote-palvelujen siirto ja hallituksen antamat sitoumukset lisäkustannusten kompensaatioista toteutuvat.

8. Puolustus. Budjettiehdotuksessa puolustusvoimille esitetään lisäresursseja puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Esityksestä ei odoteta eripuraa. Tulevasta Nato-jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia ei sisälly ehdotukseen. Ne käsitellään budjettivalmistelussa myöhemmin.