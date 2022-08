Veroale ja inflaatio eivät saa Tehyä pakittamaan palkkavaatimuksissa, järjestö odottaa valtiota hätiin: "Työnantajan on vaikeaa viedä diiliä loppuun ilman rahaa"

Rytkönen kommentoi päivystysten ruuhkautumista sanomalla, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on jo romahtanut.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on jo romahtanut. Rytkönen kuvattiin Helsingissä 11. elokuuta 2022.

Helsinki

Maanittelut veronkevennyksistä ja varoittelut inflaatiosta eivät saa hoitajaliitto Tehyä tinkimään tavoitteistaan hoitajien palkkojen nostamiseksi. ”Eivät meidän tavoitteemme ole muuttuneet mihinkään”, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo STT:n haastattelussa.

Rytkönen palasi jumiutuneeseen neuvottelupöytään kesälomaltaan tällä viikolla. Julkisen alan hoitajat ovat olleet maaliskuusta alkaen ilman työehtosopimusta (tes).

Neuvottelut jatkuivat tiistaina, jolloin hoitajajärjestöt Tehy ja Super tapasivat työnantajajärjestö KT:n. Rytkönen ei vastaa siihen, onko neuvotteluissa tapahtunut jotain edistystä. ”Ennemmin tai myöhemmin sopimus syntyy. Ei yksikään sopimus ole jäänyt syntymättä, mutta sitä en osaa sanoa, koska se syntyy ja mitä siihen tarvitaan.”

Tähän mennessä Tehy ja Super ovat pyrkineet vauhdittamaan neuvotteluja muun muassa vuoronvaihto- ja ylityökiellolla. Se on kesän ajan ollut liittojen jäsenille vapaaehtoinen, mutta tämä helpotus on loppumassa elokuun mukana.

Järjestöt peruivat kaavailemansa lakot, kun hallitus alkoi valmistella potilasturvallisuuden nimissä lakia riittävän työvoiman varmistamiseksi. Lakkouhkaan voitaisiin Rytkösen mukaan yhä palata. Samoin liittojen kaavailemat joukkoirtisanomiset olisivat yhä pöydällä. Yksityiskohdista Rytkönen ei puhu.

”Totta kai koko repertuaari on yhä edelleen käytössä, emmekä sulje mitään pois.”

Lue lisää: Taysin sairaanhoitaja Leena Saarela valmistautuu jättimäiseen joukko­irtisanoutumiseen jo toista kertaa – Tällaisia olivat dramaattiset käänteet viimeksi

Veroale ei innosta

Rytkösen työhuoneessa on muiden esineiden joukossa pieni, kehystetty taulu.

Kehyksissä on Ville Rannan pilapiirros maaliskuulta. Piirroksessa on kaksi osaa, joissa molemmissa Rytkösen hahmo saapuu pääministeri Sanna Marinin (sd.) luo keskustelemaan hoitajien palkoista. Marinin hahmo kieltäytyy molemmissa osissa, ensin koronaepidemian ja sitten Ukrainan sodan vuoksi. Piirroksessa on Rannan allekirjoitus päiväyksen kera.

”Tuo piirros kuvaa hyvin sitä, että aina on jokin muu juttu, jonka takia ei haluta keskittyä aitoon isoon ongelmaan eli sote-alan kriisiin ja hoitajapulan ratkaisuun”, Rytkönen sanoo.

Tuoreimpana ongelmana neuvotteluja varjostaa laukkaava inflaatio. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen on varoittanut, että palkankorotukset eivät saisi ylittää inflaatiota, jonka on arvioitu ensi vuonna asettuvan kolmeen prosenttiin. Inflaation ja palkkojen kilpajuoksu voisi johtaa vaikeaan kierteeseen, joka ei oikeasti paranna ostovoimaa, mutta rapauttaa maan kilpailukykyä.

Super ja Tehy ovat vaatineet palkankorotusten yhteyteen viisivuotista palkkaohjelmaa, joka toisi yleisen palkankorotuslinjan päälle joka vuosi viiden vuoden ajan 3,6 prosentin lisäkorotuksen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on tarjonnut mahdollisia alennuksia tuloveroon, jos työmarkkinajärjestöt sopivat maltillisista palkkaratkaisuista. Rytkönen ei avauksesta innostu. Hoitajajärjestön johtajana hän kyseenalaistaa, miten kevennys auttaisi hoitajapulan ratkaisuun.

”Veroale jakautuu kaikille. Miten se hoitaa meidän alan alipalkkauksen ja alibudjetoinnin?” hän kysyy.

Superin Silja Paavola on jo aiemmin kritisoinut ideaa, jonka hän pelkää supistavan valtion budjettia, josta hoitajat saavat palkkansa. Myös Teollisuusliiton Riku Aalto on tyrmännyt kytkyn.

"Tehtäväni ei ole pohtia, mistä raha tulee"

Veronalennusten sijaan Rytkönen odottaa valtion avaavan rahapussin nyörejä.

”Työnantajan on hirveän vaikeaa viedä diiliä loppuun ilman rahaa.”

Hoitajat ovat siirtymässä kuntien palkkalistoilta hyvinvointialueiden palvelukseen. Toisin kuin oman verotusoikeuden omaavat kunnat, uudet alueet saavat rahoituksensa täysin valtiolta. Niiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden alussa.

Itsevarmuutta ay-johtajalla riittää. Hän korostaa moneen otteeseen, että Tehyllä ei ole neuvotteluissa kiire. ”Tammikuussa olemme joka tapauksessa heidän sylissään.”

Siihen hän ei ota kantaa, tulisiko rahoitus löytää ottamalla uutta lainaa vai hylkäämällä nykyisiä rahoituskohteita, eli millaisia seurauksia viime sijassa veronmaksajille olisi järjestön vaatimusten hyväksymisestä.

”Minä en ole hallituksessa enkä valtiovarainministeriössä. Tehtäväni ei ole pohtia, mistä se raha tulee. Olemme äänestäneet ihmiset päättämään tästä.”

Rahalle olisi käyttöä muuhunkin kuin palkkoihin. Rytkönen kommentoi mediatietoja ruuhkautuneista päivystyksistä sanomalla, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on jo romahtanut. ”Se näyttäytyy päivystyksen ongelmana, vaikka se on koko järjestelmän ongelma.”

Lue lisää: Tällaista on nyt Acutassa, jossa ruuhkamittari on pahasti punaisella joka päivä – Lääkärit joutuvat kotiuttamaan potilaita riskillä, työntekijät kertovat hallitsemattomasta työmäärästä

Mitoituksen muutos "laastariratkaisu"

Hän ei odota apua joustoista, joita perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) on tällä viikolla väläyttänyt hoitajamitoitukseen.

Useat keskustan kansanedustajat, muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johtava Markus Lohi, taas olisivat valmiita lykkäämään mitoituksen korotuksen voimaanastumista.

Mitoitus määrää työntekijöiden määrän vanhuspalveluissa. Sen saavuttamiseksi alalta puuttuu arvioiden mukaan tuhansia hoitajia. Rytkönen pitäisi lykkäystä laastariratkaisuna.

”Juurisyy on siinä, että meidän alamme ei ole enää vetovoimainen ja pitovoimainen. Siihen meidän pitää vaikuttaa, että saamme jatkossakin jengiä töihin alalle ja pysymään alalla.”

Tehyn palkkavaatimusten takana on juuri huoli alan houkuttelevuudesta.

”Kyse on siitä, että työn vaativuuteen nähden kollegani ovat alipalkattuja.”

Rahan ohella Tehy kohentaisi alan houkuttelevuutta parantamalla työoloja. Rytkösen mukaan sairaalamaailmassa vallitsee eri ammattiryhmien nokkimisjärjestys ja työoloihin vaikuttaisi hierarkkisuuden karistaminen.

Tiistaina julkaistussa Aamulehden haastattelussa Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja Regina Saari kritisoi alan "nippelilainsäädäntöä". Tässä asiassa työmarkkinajohtaja ei korosta päättäjien vastuuta vaan pitää asiat omissa näpeissään. Rytkösen mukaan byrokraattisuutta voitaisiin purkaa myös neuvottelupöydässä KT:n kanssa – jos vain vastapuoli kuulemma asiasta haluaisi neuvotella.

”Emme tarvitse päättäjiä tähän. Se on omasta päänupistamme kiinni.”

Valtiovarainministeriön Majanen on kertonut haluavansa tavata ammattiliittojen johtajia syksyn tes-neuvottelujen alla. Rytkönen kertoo, että Tehyn kanssa pidettävälle tapaamiselle ei ole sovittu vielä ajankohtaa. Hän ei osaa vastata kysymykseen siitä, mitä hyötyä uskoo tapaamisesta olevan.

”En tiedä, onko tämä tunnustelu vai mikä tämä on. Se jää nähtäväksi.”