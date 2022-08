Liikenneturvan kyselyssä puolet ei tiennyt kuka väistää, jos sähköpotkulautailija on tulossa suojatielle

Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista.

Suojatien väistämissäännöt ovat suomalaisille epäselviä etenkin tilanteessa, jossa suojatielle on tulossa sähköpotkulautailija, selviää Liikenneturvan tiedotteesta. Liikenneturvan kyselyssä noin puolet ei tiennyt, kuka on väistämisvelvollinen, jos sähköpotkulautailija on tulossa suojatielle.

Autoilijan tulee väistää suojatietä ylittävää jalankulkijaa. Pyörää tai sähköpotkulautaa taluttava rinnastuu jalankulkijaan.

Suojatiellä pyöräilijän ja sähköpotkulautailevan tulee väistää autoilijoita, jos ajoradalla ei ole väistämismerkkiä tai autot eivät ole kääntymässä tielle, jota pyöräilijä ylittää.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuun vaihteessa 1 000 ihmistä.