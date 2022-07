Mursu ei ole palannut Haminaan, ei muitakaan uusia havaintoja

Mursunaaras nukkui rannalla noin 20 tuntia.

Haminan mursu on nyt jatkanut matkaansa toisille vesille.

Haminassa rannalla muutaman päivän lepäillyt mursu ei ole palannut sen jälkeen, kun se oli polskinut tiehensä lauantaina iltapäivän aluksi, kerrottiin Kaakkois-Suomen poliisista sunnuntaina.

Mursunaaraasta ei ole tehty poliisin tietojen mukaan uusia havaintoja myöskään muualla.

Haminan kaupungin rantavesissä havaittiin torstaina täysikasvuinen mursu. Perjantaina mursu saapui lepäämään venerantaan, ja Kaakkois-Suomen poliisi eristi eläimen lepopaikan, jotta se sai makoilla rauhassa. Poliisin arvion mukaan alueen eristys piti.

Lauantaina mursu palasi merelle noin parinkymmenen tunnin unen jälkeen.

Poliisi on pyytänyt soittamaan hätänumeroon 112, jos mursu rantautuu jälleen lähelle ihmisasutusta. Sitä ei pidä lähestyä.

Näytti hyväkuntoiselta, arvioi eläinlääkäri

Haminan ja Kotkan alueen valvontaeläinlääkäri Jenni Hyväkkä kävi tarkastamassa naarasmursun voinnin lauantaina aamupäivällä, kun eläin nukkui rannalla. Hyväkän arvion mukaan eläin näytti ruumiinkunnoltaan hyvältä, mutta pelkästään silmämääräisesti ei täyttä varmuutta yksilön kunnosta voinut saada.

”Se ei ollut nääntynyt, voipunut eikä laihankaan näköinen”, hän sanoi.

Mursut tonkivat ravinnokseen pääasiassa simpukoita ja muita nilviäisiä meren pohjasta.

Mursujen lähin luonnollinen esiintymispaikka on niinkin etäinen kuin Pohjoinen jäämeri. Tutkija Rune Aaen mukaan Haminassa vieraillut yksilö on luultavasti sama, josta on viime kuukausina tehty havaintoja eri puolilta Itämerta.

Päivitys 17.7. kello 11.29: Päivitetty kauttaaltaan lisätiedoilla.