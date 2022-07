Haminassa näännyksissä oleva mursu painaa yli tonnin ja on monta metriä pitkä – Asiantuntijan mukaan eläimen tilanne näyttää toivottomalta

Kymenlaakson pelastuslaitos kertoi erikoisesta pelastusoperaatiosta vähän ennen yhtätoista perjantaina.

Haminassa pelastetaan parhaillaan mursua, joka on jäänyt jumiin maihin.

Asiasta twiittaa Kymenlaakson pelastuslaitos vähän ennen yhtätoista perjantaina.

”Mursua kastellaan parhaillaan ja selvitetään jatkotoimenpiteitä”, pelastuslaitos kirjoittaa.

Kaakkois-Suomen poliisin twiitin mukaan alue on eristetty eläimen ja ihmisten turvallisuuden vuoksi:

Ilta-Sanomien mukaan mursu oli havaittu Haminan Pappilansaarilla jo torstai-iltana.

Tällä hetkellä viranomaisyhteistyöllä selvitetään, miten mursun saisi turvallisesti pelastettua, kertoo komisario Ilari Saarikivi poliisin tilannekeskuksesta.

Saarikiven mukaan rantautunut mursu painaa yli 1000 kiloa ja on 3–4 metriä pitkä. Mursu on tällä hetkellä huonossa kunnossa.

”Se on tosi näännyksissä, mutta kyllä se siinä liikuskelee ja on hengissä.”

Mursua on kasteltu etäältä letkulla. Eläinlääkäri on yrittänyt tutkia sitä silmämääräisesti.

Mursun kohtalo on vielä kysymysmerkki. Saarikivi arvelee, että Korkeasaari on sille ainoa mahdollinen hoitopaikka, jos mursu saadaan pelastettua.

Poliisi on eristänyt alueen turvatakseen eläimen ja sivullisten turvallisuuden.

Mursu on Suomessa erittäin harvinainen näky. Sea Lifen intendentti Markus Dernjatin kertoi ensin epäilleensä havainnon todenmukaisuutta.

”Epäilin ensin voiko se olla totta, mutta kun näin kuvan ja maiseman taustalla, niin kai se on uskottava.”

Mursu on arktinen nisäkäslaji. Lajia tavataan lähinnä hyvin pohjoisessa, esimerkiksi pohjoisella jäämerellä. Yksittäisiä havaintoja on ollut muualtakin, mutta lajin kohtaaminen Itämerellä on erittäin harvinaista.

”Tämä on selvästi joku harhaileva yksilö. Enpä usko, että se on tänne missään matkalaukussa tai rahtilaivalla tullut. Sen on pitänyt tulla tänne Tanskan salmien kautta. Valtavan pitkän matkan se on jo joka tapauksessa uinut.”

Dernjatin uskoo kyseessä olevan aikuinen yksilö.

”Ei tämä mikään poikanen ole, kun on näin pitkälle selvinnyt. Sillä on ollut pakko olla kokoa, voimaa ja vararavintoa.”

Mursun kohtalo vaikuttaa Dernjatinin mukaan synkältä.

”Toivottomalta tulevaisuus näyttää. Ei se tule selviämään. Itämeri on vähän tällainen pussi, että kun tänne tulee, niin tänne jää. Täältä ei hevillä löydä pois. Eikä se löydä kunnolla ravintoakaan täältä.”

Dernjatin ei usko, että mursu aiheuttaisi vaaraa ihmisille. Ihmisten ei kuitenkaan kannata lähestyä eksynyttä mursua.

”En usko, että se olisi vaarallinen ainakaan vedessä. Jos se on rannalla, niin ei kannata mennä hirveän lähelle. Villieläin kuitenkin kyseessä, niin siihen on hyvä pitää välimatkaa. Se vain ahdistuu enemmän, jos sitä ihmiset alkavat seuraamaan.”

Uutinen päivittyy.