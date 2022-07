Suomessa on varsin kohtuuhintaista ruokaa, sanoo Luken erikoistutkija

Ruoan hinta ei ole nousemassa sille tasolle, että sillä ratkaistaisiin maatalouden kannattavuusongelma, arvioi Luken Hanna Karikallio.

Ruoan hinta on nousussa, ja joidenkin elintarvikkeiden saatavuudessa on jo tänä vuonna ollut häiriöitä maailmalla. Tutkimuspäällikkö ja erikoistutkija Hanna Karikallio Luonnonvarakeskuksesta (Luke) on sitä mieltä, että Suomessa on edelleen varsin kohtuuhintaista ruokaa.

"Erityisesti, jos suhteutetaan ruokamenot käytettävissä oleviin tuloihin, keskimäärin 12 prosenttia suomalaisten tuloista menee ruokaan. Jos jätetään verot huomioimatta, ruoka on Suomessa kohtuuedullista”, Karikallio sanoo.

Karikallion mukaan normioloissa ruoan riittävyyskään ei ole mikään ongelma, mutta ruokajärjestelmää uhkaavat monet kriisit. Siksi on tärkeää, että omavaraisuusaste on korkea.

Suomessa omavaraisuusaste on tällä hetkellä 80 prosenttia, kun esimerkiksi Ruotsissa se on vain 50 prosenttia. Huolta tulevan omavaraisuuden kannalta ovat kuitenkin herättäneet muun muassa maatalouden isot kannattavuusongelmat.

Karikallion mielestä jokaisen ruokaketjun osan tulisi tulla toimeen sillä tulolla, mitä tuotannosta saadaan.

”Ongelmia on ollut jo pitkään, ja tällä hetkellä ollaan kriisissä. Maataloudessa voidaan itse tehdä paljon kannattavuuden parantamiseksi, mutta on syytä tarkastella myös sitä, kuinka ruoan hinta jakaantuu ketjussa ja varmistaa, että se on reilua.”

"Toisekseen maataloudessa pitää päästä eroon fossiilisesta energiasta. Kaikki ratkaisut siihen liittyen ovat akuutteja.”

Karikallio osallistui keskiviikkona Porin Suomi Areenassa järjestettyyn keskusteluun, jossa pohdittiin muun muassa sitä, riittääkö Suomessa tulevaisuudessa ruokaa.

Vientikysyntä vetämään

Omavaraisuuden säilyttämiseksi ja alkutuottajien eli maito-, liha- ja viljatilojen ahdingon helpottamiseksi on tärkeää, että suomalaiset söisivät suomalaista ruokaa, mutta Karikallion mukaan myös elintarvikkeiden ja ruoan vientikysyntä täytyy saada paremmin vetämään.

"Meillä on hyvin rajatut kotimarkkinat, jotka eivät kasva, koska meillä ei ole väestö kasvamassa. Ruoan hinta ei ole nousemassa sille tasolle, että sillä ratkaistaisiin maatalouden kannattavuusongelma. Se on nimenomaan ulkomaat, vienti, mitä pitäisi paljon parantaa.”

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) elinvoimajohtajan Päivi Nergin mukaan tällä hetkellä on todellinen riski siitä, säilyykö tuotanto Suomessa. Jos talousvaikeuksissa rypevät tilat lopettavat, voi motivoituneita jatkajia olla vaikeaa löytää.

"Jos tähän ei löydy ratkaisua, olemme tuontiraaka-aineen varassa. Se ei tässä kansainvälisessä tilanteessa ole kestävää, mutta se on myös äärettömän kallista.”

Keskusteluun osallistuivat myös kaupan alan palveluyritys Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Joukio ja kuluttajapakkauksia valmistavan Huhtamäen hallinto- ja lakiasiainjohtaja Sami Pauni.