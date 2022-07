Porin Suomi-Areenassa vieraileva Yhdysvaltojen suurlähettiläs Douglas Hickey yllättynyt Suomessa erityisesti kahdesta asiasta

Hickey lentää ensi viikolla Yhdysvaltoihin auttamaan senaattia päättämään Suomen Nato-jäsenyydestä ennen kesätaukoa.

Yhdysvaltalaisen Douglas T. Hickeyn uran Suomen-suurlähettiläänä voi sanoa käynnistyneen maailman polttopisteessä.

Kun Yhdysvaltojen senaatti vahvisti maaliskuussa Hickeyn valinnan Suomen suurlähettilääksi, oli hän vaimonsa ja 12-vuotiaiden kaksospoikiensa kanssa Puolan ja Ukrainan rajalla.

Venäjän hyökkäyssota oli alkanut kuukautta aikaisemmin.

”Olimme juna- ja raja-asemilla auttamassa hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kirkkoa työssään. Jaoimme muun muassa ruokaa sotaa pakeneville pakolaisille. Meidän mielestämme oli tärkeää, että pojat näkivät, mitä tapahtuu.”

Virallisesti Douglas Hickeyn pesti Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläänä alkoi toukokuussa. Ukrainan sota on heijastunut Hickeyn toimenkuvaan laajemminkin.

Venäjän julma hyökkäyssota naapurimaahan muutti hetkessä suomalaisten suhtautumisen Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natoon.

Nopeassa tahdissa Suomi päätti hakea sotilaallista turvaa ja selkänojaa Natosta. Samalla Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö on tiivistynyt entisestään.

Kesän aikana on käynyt suomalaisille selväksi, ettei jäsenyys olekaan mikään läpihuutojuttu, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan aloitti poliittisen iltalypsyn jäsenyysehdoista.

Yhdysvallat on kiertänyt Turkin esiin nostamat kiistat kaukaa, eikä Hickeyltä tipu kommenttia.

”Kun 30 jäsenvaltion pitää päättää yksimielisesti asiasta, voi prosessiin tulla mutkia. Uskon kaikkien tajuavan, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys hyödyttää molempia osapuolia”, sanoo Hickey ja kehuu maamme modernia ilmavoimia ja varusmiesjärjestelmäämme.

Joka tapauksessa jäsenyysprosessi on edennyt siihen vaiheeseen, että tällä hetkellä jäsenyyden on ratifioinut kahdeksan Nato-maata 30:stä.

Hickeyn mukaan asia nousee piakkoin esille myös Yhdysvalloissa. Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell kävi toukokuussa Helsingissä tapaamassa presidentti Sauli Niinistöä.

”McConnell arvioi tuolloin, että senaatti ottaa jäsenyysasian käsittelyyn ennen senaatin kesätaukoa, joka on 4. elokuuta. Kaikki asiat viittaavat siihen, että näin myös tapahtuu.”

Hickeyn suunnitelmissa on lentää ensi viikolla Yhdysvaltoihin auttamaan senaattoreita päätöksenteossa. Hän on hyvin luottavainen myönteisen päätöksen suhteen. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on niitä harvoja asioita Yhdysvalloissa, josta demokraatti- ja republikaanisenaattorit eivät ota yhteen.

”Kaikki ovat samaa mieltä, että Suomen Nato-jäsenyys vahvistaa Natoa. Me yritämme hieman nopeuttaa prosessia niin, että saadaan päätös tehtyä ennen kesätaukoa.”

Suomalaisittain tarkasteltuna Hickey on kulkenut erilaisen polun diplomaatiksi.

Kalifornian Piilaakson veteraani ehti ennen diplomatiaa tehdä yli 30-vuotisen uran yritysmaailmassa ja erityisesti teknologia- ja tietoliikenneyritysten johdossa.

”Olin John Kerryn tukija, kun hän esitteli minut Barack Obamalle, joka oli silloin vielä senaattori. Myös Joe Bidenin olen tuntenut pidemmän aikaa”, kertoo demokraattipuolueen pitkäaikainen rahallinen tukija.

Hickey oli yksi noin 800 henkilöstä tai pariskunnasta, jotka lahjoitti Bidenin kampanjointiin yli 100 000 dollaria.

Diplomatian pariin hän siirtyi jo vuonna 2014, kun Yhdysvaltain silloinen presidentti Barack Obama nimitti hänet Yhdysvaltojen edustajaksi Milanossa järjestettyyn vuoden 2015 maailmannäyttelyyn.

Hickey näkee etuna, että hänellä on diplomaatiksi vahva bisnestausta.

”Varsinkin täällä Suomessa siitä on etua. Olen tuntenut suomalaisia teknologiayrityksiä ja -innovaatioita pitkään, Nokiasta lähtien. Lista on aika pitkä, kun ottaa huomioon, että maassanne on vain 5,5 miljoonaa asukasta.”

Porin Suomi-Areenan lavalla Hickey ei puhunutkaan turvallisuuspolitiikasta vaan ilmastonmuutoksesta.

”Ilmastonmuutos ei katoa vain sillä, että toivomme sen katoavan. Meidän täytyy kehittää yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja hiilipohjaiselle energialle. Uskoisin, että suomalaisilla yrityksillä voi olla omat ratkaisunsa ongelmaan.”

Hickey ottaa esimerkiksi Suomen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035, kun Yhdysvaltojen tähtäin on vuodessa 2050.

”Me voimme oppia suomalaisilta, mikä teknologia toimii, mikä ei. Toisaalta meillä on varmaan ratkaisuja, joita te arvostatte. Ilmastonmuutos on niin suuri globaali ongelma, että meidän täytyy ottaa oppia toisiltamme molempiin suuntiin.”

Suurlähettilään pinssi.

Suurlähettiläs Hickeyn ensivaikutelmat suomalaisista eivät ole parissa kuukaudessa juurikaan muuttuneet. Suomalaiset ovat samanlaista vakaata ja luotettavaa teknologiakansaa kuin takavuosien Nokia-insinöörit Piilaaksossa.

Mutta mitkä asiat Suomessa ovat yllättäneet?

Hickey nostaa esille kaksi asiaa. Siinä, missä Amerikassa on käynnissä sisäpoliittinen rähinä melkeinpä asiasta kuin asiasta, toimii Suomessa järjestelmä jokaisella tasolla.

”Esimerkiksi Nato-asiassa presidentti, hallitus ja eduskunta toimi yhdessä tuumin. Keskustelu Nato-jäsenyydestä oli mielestäni sivistynyttä. Suomessa myös ihmiset luottavat johtoonsa.”

Toinen myönteinen yllätys löytyy kolmelapsisen perheen arjesta.

”Meidät on hienosti otettu vastaan. Täällä on ystävällisiä, avoimia ihmisiä. Rakastan olla Suomessa. Mitä siihen sanot?”