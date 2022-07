Pride-viikko huipentui Helsingissä kulkueeseen – tapahtumaan osallistuu myös pääministeri Sanna Marin

Pääministeri Sanna Marin lupaa, että esitys translain uudistuksesta etenee eduskuntaan syyskaudella.

Helsinki

Ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pride huipentuu parhaillaan kulkueeseen helteisessä Helsingissä. Pride-kulkue lähti sateenkaariliput hulmuten liikkeelle puolilta päivin Senaatintorilta, jonne oli kokoontunut liki torin täydeltä ihmisiä.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) osallistuu tapahtumaan.

”Pridessä juhlitaan ja muistutetaan ihmisoikeuksista, kaikkien yhdenvertaisuudesta ja kunnioitetaan tasa-arvoa”, Marin kommentoi odottaessaan vielä torilla liikkellepääsyä Sdp:n oman kulkuejoukon mukana.

Marin sanoo pitävänsä nykyistä translakia yhtenä Suomen keskeisimmistä ihmisoikeusongelmista. Hänen mukaansa hallitus antaa syyskaudella eduskunnalle esityksen lain uudistuksesta.

Suomi on saanut nykyisestä translaistaan moitteita muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitealta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Keskeinen arvostelun kohde on ollut, että laissa on nykyisellään vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ehtona sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle.

Lain uudistaminen on ollut kirjattuna myös hallitusohjelmaan.

Perheitä lastenrattaineen

Pride-kulkue etenee Helsingin ydinkeskustan läpi ja päättyy Kaivopuistoon, jossa järjestetään puistopiknik. Marssijoiden joukossa näkyy paljon perheitä lastenvaunuineen ja -rattaineen. Poliisin mukaan kulkueen kärki saapui Kaivopuistoon noin kello 13, mutta torilla oli tuolloin vielä paljon osallistujia vasta lähdössä liikkeelle.

Liikenne on katkaistu reitiltä kulkueen ajaksi. Katujen varsille on kokoontunut runsaasti yleisöä.

Tänä vuonna Helsinki Pride -tapahtuman suojelijana toimii presidentti Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio.

Helsinki Pride -kulkue järjestetään ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019, jolloin siihen osallistui noin 100 000 ihmistä.

Oslon ja Oodin tapahtumat varjostavat kulkuetta

Helsingin poliisi tiedotti perjantaina valvovansa Pride-kulkueen turvallisuutta olemalla näkyvästi läsnä kaupungilla ja seuraamalla aktiivisesti sosiaalisen median keskustelua. Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut mistään häirinnästä tai isommista vastamielenosoituksista.

Poliisi arvioi etukäteen, että noin viikko sitten Oslossa tapahtunut joukkoampuminen saattaa lisätä Prideen kohdistuvaa häirintää ja ilkivaltaa Suomessa.

Perjantaina puolestaan Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestettyä Helsinki Priden ohjelmaan kuulunutta drag-satutuokiota häiriköitiin. Poliisi ja järjestyksenvalvojat poistivat Oodista ulkopuolisia henkilöitä.

Suojelupoliisin antaman arvion mukaan mitään konkreettista uhkaa Pride-kulkueelle ei Suomessa kuitenkaan ole.

Viimeksi on päästy marssimaan vuonna 2019.