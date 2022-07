Sairaalat: Helle, festivaalit ja tapaturmat ruuhkauttavat usean kaupungin päivystyksiä viikonloppuna

Odotusajat voivat venyä useiksi tunneiksi.

Sairaaloista varoitetaan, että viikonloppuna pidettävät isot festivaalit ruuhkauttavat usean kaupungin potilaspäivystyksiä. Esimerkiksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri vetoaa, että lievempien vaivojen vuoksi ei päivystykseen kannata viikonloppuna lähteä, ainakaan soittamatta ensin päivystysapuun.

Kanta-Hämeen Hämeenlinnassa jyskää lähipäivät musiikkifestivaali Weekend Festival.

Aamulehti uutisoi jo torstaina, että Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin päivystys Acuta on ruuhkautunut. Ruuhkamittari on ollut siellä punaisen puolella koko viikon. Taysin ylilääkäri Mikko Franssila kertoi, että ruuhkat johtuvat osin hoitajapulasta ja monipotilastilanteesta.

”Meillä on ollut paljon monipotilastilanteita päivittäin. Jatkohoitopaikkoja on myös suljettu hoitajapulan takia, ja sulut ovat nyt huipussaan vielä parin viikon ajan. Kun omalta terveysasemalta ei saa aikaa, moni ymmärrettävästi turvautuu päivystyksen palveluihin, vaikka se ei ole oikea tapa toimia. Ruuhkat, joita meille tulee, ovat selkeä potilasturvallisuusriski. Meillä on myös hoitajapuolella tehty vajaalla miehityksellä vuoroja, ja sijaisia on vaikea saada sairastapauksissa”, Franssila kertoi.

”Hoito- ja odotusajat ovat todella pitkiä, ja jos asia on kiireettömämpi, hoitoa voi joutua odottamaan pahimmillaan 4–8 tuntia.”

Lue lisää: Taysin päivystys on pahasti ruuhkautunut: Kiireetöntä hoitoa voi joutua odottamaan nyt jopa 8 tuntia – Ylilääkäri: ”Ruuhkat ovat potilas­turvallisuusriski”

Useita festivaaleja

Kesän ehkä vilkkain tapahtumaviikonloppu tuo myös muun muassa Helsinkiin Tuska-festivaalin, Apulanta-yhtyeen konsertin Stadionille sekä Pride-tapahtuman. Imatralla soi puolestaan Power Festival samalla kun kaupungissa kaasutellaan Imatranajo 2022. Seinäjoelle väkeä taas kokoaa Provinssi, ja Poriin yleisöä tuo Iskelmä Festivaali.

Vakavammassa hengessä kokoonnutaan Kanta-Hämeen Lopella: Pohjoismaiden suurin hengellinen kesäjuhla, vanhoillislestadiolaisten Suviseurat, kerää sinne noin 75 000 sanankuulijaa.

Pitkään jatkunut helle on aiheuttanut jo ennen tätä viikonloppua ruuhkia sairaalapäivystyksissä.

”Helle, loma-aika ja niihin liittyvä lisääntynyt alkoholin käyttö aiheuttavat runsaasti tapaturmia. Helteellä nesteytystä ei kannata hoitaa alkoholipitoisilla juomilla. Toki ihmiset harrastavat lomalla paljon myös liikuntaa. Kaikenlaista sattuu ja tapahtuu myös selvin päin”, toteaa Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksen osastonylilääkäri Veli-Pekka Rautava tiedotteessa.

Koronapotilaat osa ongelmaa

Porissa toimiva Satasairaala kertoi STT:lle, että jos avun tarve ei ole kiireellinen, hoitoon pääsyyn voi nyt mennä tunteja.

”Vakavat vammat hoidetaan päivystyksessä nopeasti”, täydensivät Seinäjoelta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Kaija-Riitta Suonsyrjä ja ylilääkäri Pauliina Pippola.

Satasairaala korosti, että ne potilaat, jotka pohtivat päivystykseen lähtemistä eivätkä tarvitse välitöntä ensihoitoa, soittaisivat aina ensin valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116 117. Siellä osataan arvioida päivystykseen lähtemisen tarve.

Osaltaan sairaaloiden tilannetta vaikeuttaa se, että päivystyksiin tulee edelleen potilaita, joilla todetaan koronainfektio tai sen oireet ovat pahentuneet niin, että tarvitaan arvio sairaalahoidon tarpeesta. Koronapotilasta ei voida hoitaa muiden potilaiden kanssa samassa huoneessa, joten kaikki tilat eivät ole täysimääräisesti käytössä.