Näin pirkanmaalaiset kokoomuksen kansanedustajat kommentoivat Wille Rydmaniin kohdistuneita syytöksiä: ”Kyllähän nämä olisi hyvä tutkia ihan perusteellisesti”

Aamulehti tavoitteli pirkanmaalaisia kokoomuksen kansanedustajia kommentoimaan Wille Rydmaniin kohdistuneita syytöksiä.

Aamulehti

Useat nuoret naiset kertovat Helsingin Sanomissa kokoomuksen kansanedustajan Wille Rydmanin, 36, ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä. Lehden mukaan Rydman näyttää toistuvasti hakeutuneen alaikäisten tyttöjen seuraan.

Aamulehti tavoitteli aiheen tiimoilta pirkanmaalaisia kokoomuksen kansanedustajia kommentoimaan asiaa.

”Viimeisen muutaman päivän aikana kuulin huhuja, että jotain saattaa olla tulossa, mutta itse asiasta, josta Willeä syytetään, en ole ollut tietoinen ennen kulunutta viikkoa”, kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru kertoo.

Lue lisää: Kokoomuksen Orpo sanoo puolueen arvioivan Rydmanin asemaa puolueessa uudelleen: ”Syytökset ovat vakavia”

Kiuru kertoo, että hänelle Rydmaniin kohdistuvat syytökset olivat yllätys, ja ettei hän tiedä asiasta enempää, kuin mitä on eri medioista ja Rydmanin omasta blogista ja muutaman päivän takaisesta Facebook-kirjoituksesta lukenut.

”Tämä on kerta kaikkiaan ikävä juttu monestakin näkökulmasta, ja kyllähän se ajatuksia herättää. On hyvä juttu, jos tällaiset asiat selvitetään”, Kiuru sanoo.

”Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että asioilla voi olla monta puolta ja kaikki syytökset ja puolustukset eivät välttämättä ole vedenpitäviä. Oikeusvaltiossa pitää muistaa, että ketään ihmistä ei pidä tuomita ennen kuin asia on käyty lävitse. Helsingin Sanomat on esittänyt vakavia syytöksiä ja niiden kohteena oleva Wille on esittänyt omansa. Asiat pitää selvittää. Epäasiallista käytöstä en hyväksy keneltäkään tai miltään organisaatiolta”, hän lisää.

”Kyllähän nämä olisi hyvä tutkia ihan perusteellisesti”

Kokoomuksen kansanedustaja Jari Kinnunen kertoo olevansa Rydmanin tapauksessa vain lehtitietojen ja sosiaalisen median varassa. ”Tähän yksittäistapahtumaan en ota kantaa, mutta tällaisena ’pakastevirkapoliisina’ sanon, että kyllähän nämä olisi hyvä tutkia ihan perusteellisesti”, hän sanoo.

Kinnunen on siviilitaustaltaan rikosylikomisario.

”Oma kokemukseni tutkinnanjohtajana on, että useimmiten näin vaikeassa ja monimutkaisessa tapauksessa on hyvä saada syyttäjän ratkaisu asiaan. Silloin tulee varmuudella katsottua useammalta kantilta asia. Nämä ovat kuitenkin todella vaikeita asioita selvittää”, Kinnunen sanoo.

Aamulehti ei tavoittanut Anna-Kaisa Ikosta tai Sofia Vikmania kommentoimaan Rydmaniin kohdistuneita syytöksiä. Arto Satonen (kok.) ei suostunut kommentoimaan asiaa Aamulehdelle.