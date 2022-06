Kesän varauskalenterit täyttyvät Airbnb-kohteissa – Hannu Soukon mökistä Ikaalisissa rauhaa ja hiljaisuutta etsivät muun muassa keskieurooppalaiset turistit

Suomessa kaivataan selkeämpää linjaa lyhytaikaiselle vuokraamiselle, sanoo Suomen Vuokranantajien pääjuristi Elina Skarra.

Helsinki

Kesän varauskalenterit täyttyvät useissa vuokrauspalvelu Airbnb:n kohteissa niin ulkomaan kuin kotimaankin matkailijoilla.

Lyhytaikaiseen vuokraamiseen liittyy kuitenkin myös ongelmia, minkä vuoksi toimintaa on rajoitettu maailmalla. Rajoittamista on pohdittu myös Suomessa, ja esimerkiksi Helsingin ja Oulun rakennusvalvonnat ovat tehneet omia linjauksiaan esimerkiksi vuokrausajan pituudesta.

Yhtenäistä linjaa ei Suomessa vielä ole lyhytaikaisen vuokraamisen määrittämiselle ja sääntelylle, toteaa Suomen Vuokranantajat -järjestön pääjuristi (päälakimies) Elina Skarra STT:lle.

Keskieurooppalaiset turistit täyttävät varauskalenterin Ikaalisissa

Ikaalislainen Hannu Soukko löysi Airbnb-palvelun vuoden 2019 loppupuolella, ja seuraavan vuoden tammikuussa olikin jo Soukon oma mökkikohde varattavissa sivustolla. Ikaalisten Kyrösjärvellä sijaitsevaan saarimökkiin Villa Ahdinkeitaaseen alkoi nopeasti majoittua kotimaan matkailijoita.

”Koronan vuoksi ei tiennyt, miten päin tilanne menee. Koko systeemi oli muutenkin itselle uusi, niin epäilytti, tuleeko sinne kukaan, mutta siinä kävikin sitten päinvastoin”, Soukko kertoo.

Soukon mukaan ulkomaalaisia matkailijoita oli ensimmäisinä kesinä vain noin kolmasosa, mutta tänä kesänä varauskalenterin ovat täyttäneet pääasiassa keskieurooppalaiset turistit. Varauksia on tullut muun muassa saksalaisilta, sveitsiläisiltä ja hollantilaisilta.

”Yksi varaus on tullut eräältä australialaiselta, joka haluaa nähdä keskiyön auringon”, Soukko sanoo.

Yhdeksi hyväksi puoleksi ulkomaalaisissa turisteissa Soukko mainitsee lomakaudet, jotka ulkomailta tulevilla on usein elokuussa, kun suomalaisten lomakausi alkaa olla lopuillaan.

Soukko korostaa, että hänen kokemuksensa vuokralaisista ovat olleet hyviä, vaikka kauhutarinoita vuokrakohteita hajottavista vuokralaisista onkin. Rauhalliselle kohteelle on sivuston kautta pääasiassa löytynyt myös rauhaa kaipaavia vuokralaisia.

”Täytyy koputtaa puuta, että ei jatkossakaan satu mitään.”

Aurinko paistoi Hannu Soukon vuokramökillä Ikaalisissa 13. kesäkuuta.

Äijän mökillä vierailevat kesällä pääasiassa kotimaan matkailijat

Enontekiön Kilpisjärvellä asuva Mervi Kähkönen on vuokrannut kelomökkiä Airbnb:n kautta vuoden alusta alkaen. Kilpisjärvellä sijaitseva Äijän mökki on saanut nimensä Kähkösen puolison Aki Huhtasen Äijä-nimisen koiran mukaan.

”Mökistä tulee jatkuvia kuluja, niin mietimme, voisiko kuluja kattaa Airbnb-vuokrauksella. Mökki on kuitenkin välillä myös omassa käytössä”, Kähkönen kertoo.

Mökissä on itsepalvelulla toimiva sisäänkirjautuminen, joten Kähkönen ei välttämättä edes näe vuokralaisia kertaakaan vierailun aikana.

”Kokemusta on toki alle puoli vuotta, mutta tähän asti kaikki on sujunut hyvin. Käynyt ehkä vähän hyvä tuurikin”, Kähkönen toteaa.

Kähkösen mukaan Kilpisjärven täyttävät kesäisin suomalaiset turistit, mikä näkyy myös Äijän mökin lähes loppuunvaratussa varauskalenterissa.

Talviaikaan mökillä oli enemmän ulkomaalaisia vieraita. Kilpisjärvi on Kähkösen mukaan ollut talvisin tavallisesti hiljainen, mutta viime vuosina erityisesti ulkomaalaisia on käynyt alueella enemmän.

Kaupungit vetävät omia rajoja vuokraamiselle

Oman asunnon voi Suomessa vuokrata lyhytaikaisesti esimerkiksi poissaolon tai loman ajaksi. Siihen kaupunkien rakennusvalvonnat eivät ole lähteneet puuttumaan, sillä sitä ei ole katsottu majoitustoiminnaksi.

Tilanne on Suomen Vuokranantajien Skarran mukaan epäselvempi, kun puhutaan muista kalustetuista asunnoista. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on tullut kaksikin ratkaisua aiheeseen liittyen, mutta kummastakaan ei saatu yleisesti sovellettavia linjanvetoja lyhytaikaisen vuokrauksen sallittavuuteen.

Lyhytaikaisen vuokrauksen termi määritelmineen on epäselvä, eikä laista tai ennakkoratkaisukäytännöistä ole voitu johtaa tiettyä aikarajaa, jonka alituttua kyse olisi majoitustoiminnasta. Eri kaupunkien rakennusvalvojat ovat kuitenkin alkaneet käyttää omassa tulkinnassaan tiettyjä rajoja majoituksen kestosta.

”Oulussa on tulkittu, että alle kuuden kuukauden vuokraus olisi majoitustoimintaa, kun taas Helsingissä raja on vedetty kolmeen kuukauteen”, Skarra sanoo.

Vuokralaisille kannattaa luoda selkeät pelisäännöt

Skarran mukaan lyhytaikaista vuokraustoimintaa on rajoitettu maailmalla muun muassa sen vuoksi, että asuntoja ei ole kaupungeissa riittänyt paikallisille tai niiden hintataso on noussut korkeaksi.

Euroopassa vuokraustoimintaa on rajoitettu esimerkiksi asettamalla vuodelle vuorokausiraja, kuinka kauan tiettyä asuntoa voi vuokrata. Myös sitä on rajoitettu, kuinka monelle henkilölle asuntoa voi vuokrata kerrallaan. Kategorisesti on myös voitu kieltää vuokraus muissa kuin huoneistoissa, joissa itse on kirjoilla.Lisäksi on voitu asettaa erilaisia lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteita.

Suomessa lyhytaikaisen vuokrauksen haasteet liittyvät enemmänkin vuokralaisten aiheuttamiin häiriöihin, ongelmiin jätteiden lajittelussa tai piittaamattomuuteen taloyhtiön säännöistä. Skarra korostaa, että vuokraajien olisi hyvä luoda selvät ohjeistukset asumisen pelisäännöistä, kuten esimerkiksi siitä, miten jätteitä lajitellaan.

Hannu Soukon vuokramökki Ikaalisissa 13. kesäkuuta.

Rajoittamisella on myös haittapuolia

Airbnb on Skarran mukaan kuluttajan kannalta lisäarvoa tuottava palvelu. Myös vuokraajalle vuokrauspalvelun käyttäminen tuottaa rahaliikenteen osalta turvaa.

”En usko, että ilmiö tulee poistumaan, vaikka sitä kuinka rajoitettaisiin”, Skarra toteaa.

Skarra kertoo, että Suomen Vuokranantajat pyrkii tuomaan keskustelussa esiin liian rajun rajoittamisen haittoja.

”Rajoittamisella haitataan esimerkiksi työvoiman liikkuvuutta ja kaupunkien elinvoimaisuutta”, Skarra sanoo.

Hän käyttää esimerkkinä tätä kesää ja tuo esiin suuret tapahtumat, kuten Savonlinnan oopperajuhlat tai Pori Jazzin. Suomessa olisi Skarran mukaan ilman lyhytaikaista vuokrausmahdollisuutta haasteita järjestää vastaavia tapahtumia, sillä majoituskapasiteettia esimerkiksi hotelleissa ei ole riittävästi.

Lyhytaikaisen vuokraamisen määrittely ei ole helppoa

Skarran mukaan olennaista olisi yleisen tiukan linjan sijaan arvioida toiminnan konkreettisia vaikutuksia kussakin yksittäistapauksessa.

”Kun oikeustila on epäselvä, jollain aikataululla on tulossa lisää oikeuskäytäntöjä lyhytaikaiseen vuokraukseen liittyen”, Skarra kertoo.

Skarran mukaan tarve lyhytaikaiselle asumiselle ja kalustettujen asuntojen vuokraamiselle on muuttunut.

”On paljon lyhytaikaista asumista, joka on luonteeltaan normaalia asumista, eikä sillä ole tekemistä esimerkiksi turistien majoittamisen kanssa”, Skarra sanoo.

Esimerkkeinä hän luettelee työkomennukselle tulevat työläiset, vaihto-opiskelijat tai tilanteet, joissa perhe asuu toisella paikkakunnalla ja toisella paikkakunnalla on vain viikolla käytettävä asunto.

”Vaihtoehtoina ei ole vain pitkäaikainen vuokraus tai turismi, välillä on myös normaalia lyhytaikaista vuokraamista, jonka taustalla on vaikka erotilanteita tai oman kodin putkiremontti”, Skarra sanoo.

”Nämä ovat asioita, joita sääntelyssä ja rajoituksissa tulisi huomioida, kun selkeämpiä linjanvetoja tehdään.”