Laajoja ongelmia: Palkkoja ei ole tullut eri pankkien tileille, Kelan tukia jäänyt uupumaan – Syynä OP:n häiriö

Useiden pankkien asiakkaat eivät ole saaneet palkkaansa tilille keskiviikkona. Lisäksi K-ryhmän kaupoissa oli aamupäivällä ongelmia korttimaksujen kanssa.

Aamulehti

Suomessa on keskiviikkona laajoja ongelmia palkkojen saapumisessa pankkitileille.

Aamulehden lukijoiltaan saamien vihjeiden mukaan monen palkka ei ole saapunut tilille keskiviikkona. Pankkien asiakkaat kertovat ongelmista laajasti myös sosiaalisessa mediassa.

Kuun 15. päivä on yleinen palkkapäivä Suomessa.

Ongelmaa on raportoitu esiintyvän ainakin Nordeassa, S-Pankissa, Danske Bankissa ja POP Pankissa. S-Pankin Facebook-sivuilla useat asiakkaat kysyvät puuttuneiden palkkojen perään.

Myös Kelan etuuksia on voinut jäädä tulematta tileille. Kela kertoo Twitterissä, että maksut ovat lähtenet Kelasta, mutta eivät ole välttämättä vielä siirtyneet asiakkaiden tileille.

Ongelmien taustalla on tekninen häiriö OP:n Sepa-maksuissa. ”OP:lla on valitettavasti Sepa-maksuissa tekninen häiriö. Asiaa selvitetään parhaillaan”, OP:n viestinnästä kerrotaan Aamulehdelle. Viitteitä verkkohyökkäyksestä ei ole, vaan kyse on teknisestä häiriöstä.

Sepa on eurooppalaisen tilisiirtostandardin mukainen tilisiirto.

”Valitettavasti OP:lta lähtevissä Sepa-maksuissa on tekninen häiriö, mikä vaikuttaa myös palkkojen maksuun. Vikaa korjataan parhaillaan ja pyrimme saamaan maksut muiden pankkien tileille mahdollisimman pian. Kerromme lisätietoja heti, kun saamme niitä. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa”, OP viestitti sähköpostitse Aamulehdelle kello 11:n aikaan keskiviikkona.

Palkat eivät saapuneet pankkeihin

Nordea kertoo Twitterissä, että toisesta pankista saapuneita maksuja ei ole saapunut Nordean asiakkaiden tileille Nordeasta riippumattomista syistä.

”Isot palkanmaksuerät lähtevät tyypillisesti yhdestä pankista ja jakautuvat useiden pankkien tileille. Emme ole saaneet näitä toisesta pankista tulevia palkkoja”, kertoo Maria Tomminen Nordean viestinnästä Aamulehdelle.

Ongelmasta kertoo myös julkiselle sektorille taloushallinnon palveluita tuottava Sarastia verkkosivuillaan. Sen mukaan useat Sarastian asiakkaiden palkansaajat ja omat työntekijät ovat huomanneet, että 15. päivän palkanmaksu ei ole tullut tilille.

K-ryhmän korttimaksuissa ongelma

Aamulehden tietojen mukaan myös korttimaksuissa on ollut ongelmia kaupoissa. Kehitysjohtaja Juha Andelin Keskosta vahvisti, että K-ryhmän kaupoissa oli ongelmia korttimaksujen kanssa keskiviikkona aamupäivällä.

Hänen mukaansa korttimaksujen välittäjä Netsillä oli lyhytaikainen ongelma korttimaksujen varmennuksessa. Hänen mukaansa ongelma saatiin korjattua noin kello 10.30 mennessä.

Tämä on päivittyvä uutinen.