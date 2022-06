Puheenjohtaja Annika Saarikko: Yhä useamman on tehtävä työtä – Muuten tapahtuu vaikea etuuksien pudotuspeli

Saarikon poliittisessa katsauksessa piikit lentelivät erityisesti vasemmiston suuntaan.

STT

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon poliittista katsausta kehysti vuoden 2020 puoluekokouksessa sota Ukrainassa. Se heijastui linjauksiin turvallisuuspolitiikassa, Ukrainan tukemiseen, hintojen nousuun ja tulevaisuuden velkajarruun.

Saarikko antoi poliittisen katsauksen keskustan puoluekokouksen toisen päivän aamuna. Puoluekokous käyttää keskustassa suurinta valtaa ja päättää suurista periaatteellisista linjauksista.

Saarikko kiitti puoluettaan käytännönläheisestä suhtautumisesta Suomen Nato-prosessiin.

”Päätös hakea Naton jäseneksi oli teko tulevien sukupolvien turvaksi. Kun ajassa aukeaa uusi ikkuna, siinä pitää osata katsoa ulos ja kauemmas”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan Suomen ja Euroopan täytyy jatkaa johdonmukaisesti Ukrainan tukemista kaikilla keinoilla, joita käytössä on.

”Tavoitteemme on kirkas. Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta kunnioittava rauha”, Saarikko sanoi

Perusturvaa, mutta ei joutenololle

Saarikon linjapuhe taiteili heikoimmille kuuluvan perusturvan, kansalaisia kuristavan hintojen nousun ja esimerkiksi velkaantumiseen liittyvän vastuun välillä. Sotaan tai Saarikon kielellä ”Putinin hintoihin” viitattiin tässäkin.

”Hinnat nousevat nyt nopeammin kuin kertaakaan euroaikana”, Saarikko totesi.

Saarikko totesi, että nyt velalle on tullut hinta ja velkaantuminen on taitettava heti, kun se vain on mahdollista. Hänen mukaansa hädän tullen roti on palaamassa puheisiin ja työn ja yrittämisen merkitys korostuu taas.

”Tälläkään kertaa kaikki ei ollut toisin, kuten vasemmisto halusi uskoa, ja vähän uskotella”, hän sanoi.

Saarikko sanoi keskustan eroavan oikeistosta puolestaan siinä, että kaikki työ on arvokasta.

”Ei ole parempaa työtä ja huonompaa työtä, eikä ole vain palkkatyötä. Isänmaata rakentaa myös se, että hoitaa omia lapsiaan. Arvokasta on myös se, että omainen hoitaa rakasta läheistään.”

Saarikko painotti perusturvan merkitystä heikoimmille, nosti esille työttömille ”yhdenvertaisen ansiosidonnaisen turvan”, puhui työperäisen maahanmuuton edistämisestä sekä siitä, että työtä on otettava työvoimapulan aikana vastaan.

Yhä useamman on Saarikon mukaan tehtävä työtä.

”Ellei näin tapahdu, tapahtuu vaikea etuuksien pudotuspeli. Ja siksi työ on nostettava kaikista tärkeimmäksi asiaksi.”

Saarikon mukaan tarvitaan ”työntekijäreformi”, jossa työtä on mahdollista ottaa vastaan joustavasti. Hänen mukaansa keskusta haluaa tarjota turvaverkot kaikkein heikompiosaisille, mutta joutenoloa ei saa sallia niille, joilla työelämän ovet olisivat auki.

”On pulaa asentajista, on pulaa koodareista”, on pulaa hoitajista.

Puolueensa identiteetin Saarikko siis summasi suhteessa vasemmistoon ja oikeistoon.

”Vasemmistoa emme ole ja oikeistoa meistä ei tule, olkaamme siis keskustalaisia”, hän sanoi.

Iltapäivällä henkilövaalit

Iltapäivällä käydään puolueen henkilövaalit. Istuvaa puheenjohtajaa Annika Saarikkoa on lähtenyt haastamaan keskustakonkari Paavo Väyrynen.

Väyrynen on puolueen entinen puheenjohtaja ja entinen kunniapuheenjohtaja, joka kuitenkin riitautui viime vuosikymmenellä puolueensa kanssa ja päätyi perustamaan vuonna 2016 oman kansalaispuolueensa.

Myös yhteiselo kansalaispuolueessa osoittautui riitaiseksi, joten Väyrynen irtosi siitäkin ja perusti Seitsemän tähden liikkeen.

Omat puoluehankkeet ovat yksi syy sille, että luottamus Väyryseen on puolueessa kärsinyt.

Muun muassa perjantaina puoluekokouksessa Väyrynen puhui sen puolesta, että Suomi pakittaisi Nato-hakemuksessa. Näin hän siis pyrkii olemaan vaihtoehtona sille, miten puoluejohto on menetellyt Nato-jäsenyyshakemuksen aikana. Perinteisesti keskustassa on suhtauduttu Nato-jäsenyyshakemukseen nihkeästi, vaikka kannat muuttuivatkin tänä keväänä.

Saarikon jatkoa puheenjohtajana pidetään kuitenkin keskustassa läpihuutojuttuna.

Myös varapuheenjohtajistoa eli Petri Honkosta, Markus Lohea ja Riikka Pakarista haastetaan. Heitä vastassa ovat Aleksi Sandroos, Juho Satti ja Mikko Savola.

Monet keskustalaiset ovat taustakeskusteluissa veikanneet tiukinta kisaa Lohen ja Savolan välille.

Keskustalla ei mene kannatusmittauksissa hyvin. Ylen kesäkuun alussa julkaistussa mittauksessa puolueella oli noin 12 prosentin kannatus.

Kannatuksen heikkoon tilaan nähden henkilövaalien ennakkoasetelmaa voi siis pitää seesteisenä.