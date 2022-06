Main ContentPlaceholder

Puolustus­voimat järjestää Nato-maiden kanssa kesällä viikkoja kestäviä harjoituksia: ”Halusimme välttää hiljaista ajan­jaksoa”

Tavoitteena on, ettei syntyisi vaikutelmaa siitä, että Suomi on Nato-prosessin aikana yksin. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa.

Kanadalainen fregatti HMCS Toronto nähtiin Naton pysyvän laivasto-osaston vierailulla Turun satamassa syyskuussa 2020.