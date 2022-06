Vasemmistoliiton puoluekokouksessa viilataan Nato-kantaa uusiksi – Andersson peräänkuuluttaa puoluetta katsomaan jo eteenpäin

Andersson ensi vaalikauden tavoitteesta: Voitontavoittelua lastensuojelussa on rajoitettava.

STT, Pori

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä ensi kevään eduskuntavaalien suurin kysymys on se, jatketaanko Suomessa hyvinvoinnin ja tasa-arvon kasvattamista, vai palataanko leikkauspolitiikan tielle.

”Vasemmistoliiton tavoite ensi vaalikaudelle on, että Suomessa rajoitetaan voitontavoittelua lastensuojelussa”, Andersson sanoi puoluekokousväelle pitämässään puheessa.

”On kestämätöntä, että pääomasijoittajien omistamat suuryritykset tekevät veronmaksajien laskuun suuria voittoja lasten hädällä. Lastensuojelubisneksen voitot ovat kääntyneet kasvuun samaan aikaan, kun ennaltaehkäisevässä perhetyössä ja lastensuojelussa kärsitään kroonisesta resurssipulasta.”

Andersson haastoi puheessaan kaikki Suomen eduskuntapuolueet kertomaan, ovatko ne valmiita sitoutumaan lastensuojelun voitontavoittelun rajoittamiseen ensi hallituskaudella.

Andersson: Hallituksen tulisi harkita ruoan arvonlisäveron alentamista 10 prosenttiin

Andersson esitti puheessaan myös lääkkeitä hintojen nousun eli inflaation aiheuttamiin huoliin. Hän sanoi vasemmistoliiton esittävän, että hallitus harkitsisi ruoan arvonlisäveron alentamista esimerkiksi 10 prosenttiin yleisen ansiotuloverokevennyksen sijasta.

Hänen mukaansa tämä on vaihtoehto siinä tapauksessa, jos tässä tilanteessa halutaan käyttää julkisia varoja veronkevennyksiin.

Anderssonin mielestä ruoan arvonlisäveron alentaminen olisi kohdennettu keino puuttua elinkustannusten nousuun ja tukisi erityisesti niitä, joiden menoista iso osa kuluu juuri ruokaan.

Vasemmistoliiton mielestä palkansaajien ostovoimaa on tässä tilanteessa myös viisasta turvata palkankorotuksilla sekä palauttamalla kiky-sopimuksen yhteydessä työntekijöiden kannettavaksi siirrettyjä maksuja takaisin työnantajille.

”Maksujen palauttamisella voidaan vahvistaa työntekijöiden ostovoimaa jopa miljardilla”, ilman että se näkyy suoraan palkankorotusprosentteina.

Uusi Nato-kanta odotetuin

Vasemmistoliiton tänään alkaneen puoluekokouksen odotetuinta antia on, miten puolue linjaa uusiksi kantansa Natoon. Nykyisessä tavoiteohjelmassa vasemmistoliiton kanta on kielteinen. Linjaus on uusittava, koska eduskunta on jo päättänyt, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä.

Andersson sanoi puheessaan toivovansa, että puolue voisi tässä kokouksessa huomioida jo tehdyt ratkaisut ja suunnata katseen nykyiseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen ja ennen kaikkea vasemmistoliittolaisia yhdistäviin teemoihin ja tavoitteisiin.

”Tämä kevät on pakottanut meidät siirtymään pohdinnoissamme abstraktien periaatteiden tasolta siihen, minkälaisia käytännön kantoja me tässä epätäydellisessä ja väkivaltaisessa maailmassa haluamme ottaa ja joudumme ottamaan”, hän sanoi.

Uuden tavoiteohjelman luonnoksessa ei otetakaan enää puolustusliittoon sen enempää kielteistä kuin myönteistäkään kantaa, vaan linjataan siitä, mitä puolue Nato-jäsenyydeltä edellyttää.

”Vasemmistoliiton mielestä Suomen tulee korostaa, että jäsenyys Natossa tulee olemaan puolustuksellinen, eikä maahan oteta ydinaseita, pysyviä Naton sotilastukikohtia tai pysyviä Naton joukkoja”, tavoiteohjelman pohjaesityksessä todetaan.

Vasemmistoliitto pitää pohjaesityksessä lisäksi tärkeänä muun muassa, että Nato keskittyy jatkossa ainoastaan jäsenmaidensa alueellisen koskemattomuuden puolustamiseen ja että Suomen osallistumisesta sotilaallisiin operaatioihin ulkomailla tehdään aina tapauskohtainen päätös eduskunnassa.

Andersson painottaa, että vaikka vasemmistoliitto on aina ollut ja tulee aina olemaan sotaa ja militarismia vastaan, se ei yksin kanna pitkälle tilanteessa, jossa suurvalta käynnistää hyökkäys- ja tuhoamissodan toisessa valtiossa.

”Sellaisessa maailmassa myös vasemmiston pitää ottaa kantaa siihen, miten toimitaan tilanteessa, jossa aseet ovat ainoa keino välttää se, että suurin ja vahvin väkivalloin vie minkä haluaa vastoin yhteisiä sääntöjä ja ihmishengistä piittaamatta. Minusta valinta on silloin selvä.”

Sunnuntaina äänestykset

Tavoiteohjelma hyväksytään sunnuntaina, jolloin ohjelmasta on myös äänestykset. Nato jakaa voimakkaasti mielipiteitä vasemmistoliitossa. Vielä on kuitenkin hankala arvioida, pitääkö uudesta linjauksesta äänestää, vasemmistoliitosta kerrotaan. Eduskunnassa Nato-jäsenyyden hakemista vastusti kuusi vasemmistoliiton kansanedustajaa.

”Eduskuntaryhmässä päätimme antaa kaikille kansanedustajille mahdollisuuden äänestää oman näkemyksensä ja omatuntonsa mukaan. Minusta se on ainoa kestävä tapa toimia silloin, kun merkittävässä kysymyksessä on aidosti erilaisia perusteltuja näkemyksiä”, Andersson sanoi.

Päätös siitä, että puolue ei jätä hallitusta Naton takia syntyi selkein äänin 52–10 eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksessa.

Anderssonilla ei vastaehdokkaita

Kolmepäiväiseen puoluekokoukseen Porissa osallistuu noin 300 puoluekokousedustajaa keskustelemaan ja päättämään siitä, miltä vasemmistoliiton lähivuosien politiikka vajaa vuosi ennen eduskuntavaaleja näyttää. Yhteensä osallistujia on noin 500.

Puoluekokouksessa valitaan lauantaina uusi puoluejohto. Puheenjohtaja Li Anderssonilla ei ole vastaehdokkaita, mutta periaatteessa ehdokkaita voi tulla vielä perjantaihin kello kahdeksaantoista mennessä.

Lisäksi puoluekokous käsittelee puolueen jäsenistöltä tulleet aloitteet, joita on jätetty ennakkoon 122. Ne käsittelevät puolueen sääntöjä, järjestötoimintaa sekä poliittisia periaatteita ja tavoitteita.

Puolueen tavoiteohjelman lisäksi kokouksessa päivitetään periaateohjelma, jonka viimeisin päivitys on vuodelta 2007.