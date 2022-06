Isot kauppaketjut myyvät edelleen kohuttuja Thermacell-karkottimia, kysyntä kovaa – Näin laitetta ei saa käyttää

Thermacell-hyttyskarkottimen teho perustuu muun muassa aineeseen nimeltä pralletriini, joka on hyönteisille voimakas hermomyrkky.

Isot kauppaketjut myyvät edelleen kohuttuja Thermacell-hyttyskarkottimia. Laitteista käytiin viime kesänä kovaa julkista keskustelua sen ympäristörasituksen vuoksi.

Retkeilyyn erikoistuneista kaupoista Partioaitta, Scandinavian Outdoors ja Varusteleka vetivät laitteen pois myynnistä kohun aikana viime vuonna. Päätös on pitänyt, sillä laitetta ei löydy niiden valikoimasta edelleenkään.

Toisaalta esimerkiksi Retkitukku myy vieläkin Thermacellia. Myös suurimmat kauppaketjut, kuten K-ryhmä, Tokmanni sekä S-ryhmä myyvät laitetta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Elina Rydman sanoo, että laitteet ovat turvallisia, jos niitä käyttää käyttöohjeiden mukaan.

Ohjeiden mukaan laitteen käyttö on turvallista rakennusten ulkopuolella, kuten terassilla ja pihapiirissä, mutta ei esimerkiksi veneessä tai metsässä. Silti esimerkiksi XXL:n verkkokaupassa tuote löytyy retkeily-kategorian alta. Suurimmassa osassa muita verkkokauppoja tuote löytyy esimerkiksi piha-kategoriasta.

K-ryhmä luottaa viranomaisiin

Thermacell on hyväksytty Suomen markkinoille kansallisen kemikaalilain mukaisesti. EU-asetus on kuitenkin kansallista lakia tiukempi. Thermacellin käyttämän pralletriini-kemikaalin arviointi on EU-tasolla edelleen kesken. Kun arviointi valmistuu, laitteelle pitää hakea uutta lupaa. Nykyinen Thermacellin lupa on voimassa vuoden 2024 loppuun.

Keskon päivittäistavarakaupan osto- ja myyntijohtaja Sirpa Koppinen-Lindströmin kertoo sähköpostitse Aamulehdelle, että K-ryhmä luottaa suomalaisten viranomaisten arvioihin tuotteen turvallisuudesta. Yhtiö on lisännyt kaupoissa ja verkkokaupoissa viestintää siitä, että tuotetta tulee käyttää käyttöohjeiden mukaan.

Koppinen-Lindström kirjoittaa, että Keskolle on tullut jonkin verran toiveita tuotteen poistamisesta valikoimasta. Hän kertoo, että negatiivisten palautteiden suhde tuotteiden kysyntään nähden on kuitenkin suhteellisen pieni.

”Yleisesti hyttyskarkotetuotteille ja -laitteille, kuten Thermacellille, on kuitenkin paljon kysyntää.”

Voimakas hermomyrkky

Tuoreimpien tutkimustietojen perusteella hyttyskarkottimissa käytetyt kemikaalit voivat vaikuttaa monilla tavoin hyönteisten hajureseptoreihin ja sitä kautta häiriöihin hyönteisten käyttäytymisessä. Esimerkiksi Thermacelleissa käytetty pralletriini on hyönteisille voimakas hermomyrkky.

Tukes muistuttaa verkkosivuillaan, että erilaisten hyönteismyrkkyjen vaikutukset eivät rajaudu vaan torjuttavaan lajiin, vaan myös muihin alueen hyönteisiin, kuten pölyttäjiin. Esimerkiksi Verkkokauppa.com varoittaa sivuillaan, että laitteen käyttö on kielletty kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähistöllä.