Helsinki-Vantaalla turvatarkastuksen jono venyy jopa 45 minuuttiin – kysyimme Finavialta, kuinka aikaisin kentällä pitää olla ja kuka korvaa, jos myöhästyy

Mediassa on kevään ja kesän aikana kerrottu, että henkilöstöpula on johtanut monilla Euroopan lentokentillä kaaokseen, kun matkustus avautuu, mutta henkilökuntaa ei ole tarpeeksi. Jonot ovat olleet paikoin jopa tuntien mittaisia. Niin paha tilanne ei vielä Helsinki-Vantaalla ole.

Aamulehti

Helsinki–Vantaan lentokentällä on ollut pahimmillaan 45 minuutin jonot turvatarkastuksiin. Asiasta kertoo Finavian kehitysjohtaja Sami Kiiskinen Aamulehdelle.

Aiemmin kesäkuussa Finavia pyysi matkustajia varaamaan "riittävästi" aikaa lähtöselvitykseen ja turvatarkastukseen sekä varautumaan jonoihin erityisesti aamuisin kello 5–8 ja iltapäivisin kello 14–18. Erityisen paljon väkeä on liikkeellä viikonloppuisin.

Monilla Euroopan lentokentillä henkilöstöpula on johtanut kevään mittaan kaaokseen ja jonot ovat olleet paikoin jopa tuntien mittaisia.

Finavian osalta tilanne on moneen muuhun maahan verrattuna hyvä, mutta henkilöstövajetta on, kahdesta syystä. Moni pandemian vuoksi lomautettu tai irtisanottu on vaihtanut alaa. Toisekseen sairauspoissaoloja on edelleen tavallista enemmän.

Millainen jonotilanne turvatarkastuksessa on nyt torstaina noin kello 15, Finavian kehitysjohtaja Sami Kiiskinen?

”Juuri tällä hetkellä meillä on runsaan puolen tunnin pituinen jono. Tänään on hyvin vilkas päivä, ja loppuviikkoa kohden päivät aina vilkastuvat.”

”Kesäruuhkiahan on aina ollut, mutta nyt ne on vielä hieman normaalia pahempia vielä johtuen työvoimapulasta turvatarkastuksessa. Suurimman osan ajasta jonot ovat vain muutamia minuutteja, mutta välillä jonoja pääsee syntymään.”

Eli pisimmät jonot ovat olleet 45 minuuttia? Esimerkiksi Twitterissä on kuitenkin kirjoiteltu jopa parin tunnin mittaisista jonoista.

”Olen melko varma, että ihmiset tarkoittavat siinä kaikkea odotusta yhteensä. Lentoyhtiöt vastaavat kukin osaltaan lähtöselvityksistä ja matkatavaroiden vastaanotosta, eikä Finavia voi siihen juurikaan vaikuttaa. Voi olla että joillakin on ollut pitkiä jonoja ensin lähtöselvitykseen ja sitten turvatarkastukseen. Odotusta voi kertyä pitkästi yli toista tuntia, mikä on valitettavaa.”

Kuinka paljon aiemmin lentoasemalla sitten pitäisi olla?

”Lentoyhtiön ohjeen mukaan. Ohjeet jonkin verran vaihtelevat lentoyhtiöittäin ja lisäksi matkakohde vaikuttaa. Jos lentää kaukomaille, lentoyhtiö yleensä ohjeistaa tulemaan paikalle hieman aiemmin. Se, kuinka aikaisin lähtöselvitykset avataan, vaihtelee lentoyhtiöittäin.”

”Jos pystyy tulemaan kentälle hyvissä ajoin ja tekemään lähtöselvityksen etukäteen netissä, säästää hermojaan, etenkin jos on ruuhka-aikaan liikkeellä.”

Esimerkiksi Finnair suosittelee saapumaan lentoasemalle viimeistään kaksi tuntia ennen lentoa ja Yhdysvaltoihin lennettäessä kolme tuntia ennen lentoa.

Kuka korvaa, jos jonojen vuoksi myöhästyy lennolta?

”Jos myöhästyy, pitää ottaa välittömästi yhteyttä omaan lentoyhtiöön. Lentoyhtiö sitten päättää, hyvitetäänkö lippu vai miten toimitaan.”

Aiotaanko turvatarkastusjonoille tehdä mitään?

"Kyllä tehdään. Olemme päivittäin yhteydessä turvatarkastuksen palvelutuottajan kanssa ja käymme läpi matkustajamääriä. Palvelutuottaja tekee varmasti parhaansa, että riviin saadaan lisää väkeä. He rekrytoivat ja kouluttavat jatkuvasti uusia työntekijöitä. Uskomme, että tilanne pikkuhiljaa paranee, mutta mitään pikakonstia ei ole, kun työntekijöitä ei ole tarpeeksi.”