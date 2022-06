EK:n Häkämies kuvailee kunta-alan sopimusta "turmiolliseksi"

Huolenaiheena vaikutukset yksityisen sektorin neuvotteluihin.

Kunta-alalle neuvoteltu työehtosopimus ei saa kiitosta yksityiseltä sektorilta. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi STT:lle, että sopimus on "pelätyn kaltainen".

Lue lisää: Tällainen on kunta-alan neuvottelusopimus: Mukana palkankorotuksia ja viisivuotinen palkkaohjelma – palkankorotukset voimaan välittömästi

Häkämiehen mukaan on huolestuttavaa, että vaikeuksissa olevalle kuntasektorille luvataan yksityistä sektoria korkeammat palkat.

”Syy miksi sopimus on turmiollinen on se, että kunta-alasta tulee palkkajohtaja suhteessa yksityisen sektoriin. Tällä on tietysti erittäin vakava vaikutus syksyllä käynnistyvälle yksityisen alan työmarkkinakierrokselle.”

Häkämies nostaa tilannetta vaikeuttavina tekijöinä esiin talouden huononevat näkymät, laukkaavan inflaation ja Ukrainan sodan luoman epävarmuuden.

”Talous on hyytymässä, ja tässä tilanteessa tehdään sellainen ratkaisu kuntasektorille, joka lainehtii yksityiselle puolelle.”

Häkämiehen mukaan parempi ratkaisu kunta-alan palkkakiistassa olisi ollut paikallisen sopimisen lisääminen tehtävä- ja ammattikohtaisesti.

”Lääkkeen olisi pitänyt olla se, että olisi tätä yleistä linjaa noudatettu, mutta mahdollistettu paikallisella sopimisella tarkkaan kohdennettuja panostuksia. Nythän ongelma on se, kaikki saavat, ja saavat enemmän kuin yksityisellä sektorilla.”