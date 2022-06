KRP tutkii törkeitä veropetoksia Verohallinnon paljastamassa järjestelmällisessä lähdeveron kierrossa

Verohallinnon mukaan sen valvonnassa paljastui kymmeniä yrityksiä, joiden toiminnan takia valtio on menettänyt verotuloja 80 miljoonan euron edestä vuosittain.

Verohallinto kertoo paljastaneensa kymmeniä järjestelmällistä veronkiertoa tarjoavia yrityksiä. Yritysten toiminnan tarkoituksena on ollut auttaa sijoittajia välttämään lähdeveroa ja huijata Suomen valtiota, Verohallinto kertoo tiedotteessaan.

Toiminta on Verohallinnon mukaan ollut ammattimaista ja järjestelmällistä, ja yritysten perustajien joukossa on ollut sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ihmisiä.

”Kyse on todella kansainvälisestä ilmiöstä. Nämä tekijäjoukot ja tekotavat ovat osittain ihan samoja kuin muissakin maissa. Olemme tehneet tutkintaa hyvin laajassa ja syvässä yhteistyössä niin tiedon vaihtamisen kuin osaamisen suhteen useiden eri maiden kanssa”, sanoo STT:lle ohjaus- ja valvontajohtaja Marko Myllyniemi.

Verohallinto arvioi, että yritysten toiminnan vuoksi valtiolta on jäänyt saamatta vuosittain noin 80 miljoonan euron edestä verotuloja vuosina 2018–2021. Verohallinnon havaintojen perusteella vuosittain noin 700 miljoonaa osaketta on mahdollisesti kaupattu edestakaisin. Järjestelyssä on hyödynnetty eri valtioiden välisiä verosopimuksia, joiden perusteella osingoista ei peritä lähdeveroa.

Epäiltyjä "muutamia"

Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii tapauksia törkeinä veropetoksina. KRP:n mukaan esitutkinnat ovat alkuvaiheessa, eikä tutkinnasta voida antaa enempää tietoja. Tutkinnanjohtaja Merja Laitinen-Jaakkola ei kommentoi, kuinka montaa yritystä tai ihmistä esitutkinta koskee.

”Muutamia. En pysty sen enempää yksilöimään sitä.”

Hän ei myöskään kommentoi, onko kyse suomalaisista vai ulkomaalaisista toimijoista.

Verohallinto kertoo, että sillä on käynnissä useita verotarkastuksia ja on mahdollista, että lisää tapauksia tulee ilmi.

”Tutkinnat ja verotarkastukset ovat kesken, ja olemme laajasti valmistautuneet varojen takaisinperintään. Sekin vaatii kansainvälistä yhteystyötä. Täyttä varmuutta, miten niitä saadaan takaisin ja milloin, ei tietenkään ole”, Myllyniemi sanoo.