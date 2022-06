Supon Pelttari FT:ssa: Yllättävää, ettei Suomen Nato-hakemusta ole vielä seurannut Venäjän kostotoimia

Hiljaisuuden syyksi Pelttari sanoo Ukrainan sodan, johon Venäjän voimavarat on sidottu.

Lontoo

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo yllättyneensä siitä, että Suomen Nato-hakemusta ei ole vielä seurannut Venäjän kostotoimia. ”On ollut aika hiljaista, ja toivotaan, että se sellaisena pysyykin”, Pelttari sanoo Financial Times -lehden haastattelussa.

Hiljaisuuden syyksi Pelttari sanoo Ukrainan sodan, johon Venäjän voimavarat on sidottu. ”On myönteistä, että mitään ei ole tapahtunut. Mutta on myös myönteistä, että me olemme olleet valmistautuneita ja kyenneet suojelemaan yhteiskuntaa”, Pelttari sanoo.

Suomi varautui Venäjän kyber- ja hybridihyökkäyksiin, kun maassa keskusteltiin siitä, pitäisikö sotilasliitto Natoon liittyä ja on varautunut niihin myös Nato-hakemuksen käsittelyaikana.

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten kompastuskivenä on Turkki. Sen presidentti Recep Tayyip Erdoğan on väittänyt Suomen "majoittavan" terroristeja tukemalla kurdijärjestö PKK:ta ja sen syyrialaishaaraa YPG:ta.

Financial Timesin mukaan Pelttari on koettanut vakuuttaa Turkille, että Suomi tekee kaikkensa ottaakseen PKK:n aiheuttaman terroriuhan vakavasti.