Demokraatti: Orpo valmis muutoksiin Suomen asevientikiellossa Turkkiin

Orpo sanoo Demokraatille, että asevientikielto on hänen mielestään kysymys, jota pitää voida tarkastella.

Kokoomuksen puheenjohtaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo olisi valmis muutoksiin Suomen asevientikiellossa Turkkiin. Orpo kertoi kannastaan Demokraatille torstaina eduskunnassa.

Turkki jarruttaa Suomen ja Ruotsin etenemistä Nato-jäsenyyden hakemisessa, ja asevientikielto on noussut esille maiden välisissä neuvotteluissa.

Orpo sanoo Demokraatille, että asevientikielto on hänen mielestään kysymys, jota pitää voida tarkastella. Hänen mukaansa Turkilla on aitoja turvallisuushuolia. Orpo viittaa tässä yhteydessä myös siihen, että presidentti Sauli Niinistö totesi keskiviikkona kirjoituksessaan, että Turkin huoli terrorismista on syytä ottaa vakavasti.

Orpo toteaa myös, että Suomi on pyrkimässä samaan liittokuntaan Turkin kanssa.

”Nyt meillä on myöskin yhteinen intressi Nato-maiden suojelemiseksi. Sekin muuttaa tätä ja tässä viittaan siihen, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli samoilla linjoilla”, Orpo sanoo.

Suomi ei ole antanut uusia asevientilupia Turkkiin vuodesta 2019 alkaen.

Kun Orpolta kysyy, onko Suomella muita neuvottelupalikoita Turkin suuntaan kuin asevienti, hän sanoo Demokraatin mukaan luottavansa maamme neuvottelijoihin.

”Oletan, että kovaa työtä tehdään.”

STT tiedusteli viikonloppuna eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, millaisiin Turkin toiveiden mukaisiin myönnytyksiin tai linjanmuutoksiin Suomen tulisi olla valmis Nato-jäsenyyden edistämiseksi. Yhtenä kohtana oli asevientikiellon purkaminen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi tuolloin kokoomuksen tukevan hallitusta Nato-jäsenyyttä koskevissa neuvotteluissa. Hänen mukaansa puolue haluaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden etenevän sujuvasti ja oikeusvaltioperiaatetta noudattaen.

Mykkänen halusi samaan aikaan toppuutella mahdollista julkista kiistelyä suhtautumisesta Turkin vaatimuksiin.

”Emme käy julkista keskustelua yksittäisistä kysymyksistä Suomen kansalliselle turvallisuudelle tärkeissä neuvotteluissa ja peräämme vastuullista parlamentaarista yhtenäisyyttä neuvotteluiden tukemisessa”, Mykkänen viestitti STT:lle.