Pula hoitajien kesäsijaisista pakottaa sairaalat sulkemaan osastoja aiempaa enemmän

Päivystys ja kiireellinen erikoissairaanhoito on pakko hoitaa, mutta kiireettömän hoidon siirtäminen tietää sumaa syksyllä.

Helsinki

Osastoja suljetaan, palveluita leikataan ja voimavarat keskitetään akuuttia hoitoa vaativiin potilaisiin. Pääsyynä tähän on sairaanhoitopiirien mukaan se, että hoitohenkilökuntaa on saatu haalittua sijaisiksi huomattavasti aiempia kesiä vähemmän.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen sanoi, että alueella on hirveä pula hoitajista. Sijaisia ei ole saatu lähellekään sitä määrää, minkä sairaanhoitopiiri tarvitsisi.

”Meiltä puuttuu ainakin kolmannes siitä sijaistarpeesta, jota me toivoisimme. Meillä on hoitajapulaa, mutta meillä on myös lääkäripulaa päivystyksessä ja akuuteissa palveluissa”, Virolainen sanoi STT:lle.

Hänen mukaansa sairaanhoitopiirillä on edessään vaikein kesä kaikkiin edeltäviin verrattuna.

”Kesä näyttää todella hankalalta. Suurin ongelma on se, että emme saa potilaita jatkohoitoon. Tilanne on todella kriittinen.”

Hoitajapula on pahentunut

Lapin sairaanhoitopiirin vs. johtaja Timo Tammilehto kertoi, että tulevaksi kesäksi on ollut erityisen vaikea saada varsinkin hoitajia.

”Olemme saaneet sijaisia aikaisempina kesinä, mutta tänä kesänä se on ollut hankalampaa kuin minään aikaisempana kesänä”, Timo Tammilehto sanoo STT:lle.

Tammilehto arvioi, että hoitajapulaan vaikuttaa moni asia.

”Oppilaitoksista ei ehkä valmistu niin paljon hoitajia kuin aikaisempina vuosina. Hoitajista kilpaillaan”, sillä samasta hoitajapulasta kärsivät myös kunnat.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) hakee koko ajan hoitajia sekä kesäksi että vakinaiseen työsuhteeseen, kertoi terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula. Eksoten palveluksessa on noin 3 500 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa.

”Palkkaisimme vajaat sata hoitotyöntekijää”, joista kymmeniä hoivapuolen tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylilääkäri Tuula Kieseppä tunnistaa ongelman. Hänen mukaansa alueiden välillä on vaihtelua ja kentältä on tullut huolestuneita viestejä henkilöstövajeesta.

”Työntekijöitä palkattaisiin normaalisti, mutta kesäsijaisten riittävässä rekrytoinnissa on ollut aiempia vuosia enemmän vaikeuksia”, Kieseppä sanoi STT:lle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallintoylihoitaja Marja Renholm kertoi, että Hus pyrkii rekrytoimaan kesäsijaisia aivan normaalisti.

”Tilanne hoitohenkilökunnan saatavuuden osalta on kuitenkin vaikeutunut. Meille on tulossa kesätöihin tuhat hoitotyöntekijöiden sijaista”, Marja Renholm vastaa sähköpostilla.

Osastoja suljetaan kesäksi ennätyksellisen paljon

Sairaanhoitopiireissä valmistaudutaan sulkemaan osastoja aikaisempia kesiä enemmän. STM:n Kieseppä sanoo, että lakon aikana tapahtuneilla osastojen sulkemisilla ei ole suoraa vaikutusta kesän toimintaan.

”Osastoja joudutaan todennäköisesti sulkemaan normaalia enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon vaikean työvoimapulan vuoksi.”

Eksoten Tuula Karhulan mukaan Etelä-Karjalassa osastojen sulkeminen ei ole vielä varmaa.

”Uhkana on, että joudumme pitämään kesällä joitakin osastoja suljettuna.”

Husilla on Marja Renholmin mukaan kesällä avoinna noin 2 000 sairaansijaa.

”Se on noin 200 sairaansijaa vähemmän kuin viime vuonna.”

Myös Varsinais-Suomessa varaudutaan Petri Virolaisen mukaan sulkemaan osastoja kesällä.

”Meidän pitää varautua sulkemaan enemmän normaalisti auki olevia osastoja ja toimintoja kuin olemme sulkeneet aikaisempina kesinä.”

Virolainen kuitenkin uskoo, että erikoissairaanhoidon vaatimuksiin Varsinais-Suomessa riittää sekä hoitajia että hoitopaikkoja.