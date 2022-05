Ohisalo: Eduskuntavaaleissa tulee olemaan kyse siitä, käännetäänkö kelkka kohti menneisyyttä vai tulevaisuutta.

STT

Luonnonsuojelun rahoituksen vähintään kaksinkertaistaminen on keskeisimpiä tavoitteita, joita vihreät tulevalla eduskuntavaalikaudella haluaa toteuttaa. Näin sanoi vielä vanhempainvapaalla oleva puheenjohtaja Maria Ohisalo puhuessaan puolueväelle vihreiden puoluekokouksen alussa Joensuussa.

”Ensi vuoden eduskuntavaaleissa tulee olemaan kyse siitä, käännetäänkö kelkka kohti menneisyyttä vai tulevaisuutta. Keskeistä on, että ilmasto- ja ympäristötoimia tehdään enemmän, ei vähemmän”, Ohisalo sanoi avauspuheessaan.

Hän painotti, että luontokato on pysäytettävä.

Ohisalolla on kova työ nostaa vihreiden kannatus vajaan vuoden kuluttua oleviin eduskuntavaaleihin. Hän on ollut loppuvuodesta lähtien vanhempainvapaalla ja palaa ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävään kesäkuun alkupuolella.

Vihreiden kannatus matelee pohjamudissa. Tuoreimmassa Ylen kannatuskyselyssä puolue putosi vasemmistoliiton taakse ja sen kannatus oli 8,8 prosenttia.

Tärkeä tavoite puolueelle on myös työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Siinä on Ohisalon mukaan kolme asiaa ylitse muiden: koulutus, koulutus ja koulutus.

Koulutukseen on panostettava nyt, jotta korkeampi työllisyysaste on ensi vuosikymmenellä mahdollinen, hän sanoi ja vaati myös, että koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on pystyttävä kääntämään pysyvästi kasvuun.

Erityisesti puolueelle on tärkeää, että kaikille alle 25-vuotiaille, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, on tarjottava mahdollisuus kouluttautua.

Poliittisesta ohjelmasta äänestetään

Vihreiden puoluekokous alkoi tänään Joensuussa. Paikalla on noin 400 puoluekokousedustajaa ja noin 200 muuta osallistujaa. Henkilövalintoja ei tässä kokouksessa tehdä, tärkein kokousasia on poliittisen ohjelman hyväksyminen seuraavalle eduskuntavaalikaudelle.

Poliittinen ohjelma kuvaa, mitä asioita puolue haluaa edistää vaalikaudella 2023–2027. Se luo pohjan eduskuntavaalikampanjalle ja hallitusneuvotteluille. Sen linjauksista äänestetään huomenna. Ohjelmassa on muun muassa edelleen kannabiksen laillistaminen, mutta osa vihreistä haluaisi muuttaa päätöksen passiiviseksi, joten siitäkin äänestetään.

”Taloudella pitää olla reunaehdot”

Ohisalo toi puheessaan esiin myös vihreiden talousajattelua, jossa työn ja yrittämisen verotusta kevennetään ja tehottomista sekä ympäristölle haitallisista tuista luovutaan, materia kiertää ja luonnonvaroja säästyy.

”Taloudella pitää olla reunaehdot ja markkinavirheitä on korjattava. Päästöille pitää laittaa riittävä hinta, jotta kaikilla yrityksillä on tasapuolinen kannustin vähentää niitä.”

Hänen mielestään päästökauppajärjestelmä on jo osoittanut toimivuutensa.

”Sen johdonmukainen kehittäminen on myös yritysten näkökulmasta kaiken a ja o.”

Kokouksen alussa pitivät avauspuheenvuorot myös Ohisaloa puheenjohtajana sijaistava tamperelainen Iiris Suomela, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ja europarlamentaarikko Ville Niinistö.