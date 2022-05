Eduskunta kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä selvin luvuin 188–8 – Näin edustajat äänestivät

Äänestyksestä oli poissa kolme kansanedustajaa. Kukaan ei äänestänyt tyhjää. Pirkanmaalaisista kansanedustajista vasemmistoliiton Anna Kontula äänesti odotetusti Nato-jäsenyyttä vastaan, muut puolesta.

Helsinki

Eduskunta on äänestyksessään päätynyt kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä. Äänestystulos oli 188–8, poissa oli 3 edustajaa.

Nato-jäsenyyttä vastustivat äänestyksessä vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo, Katja Hänninen, Anna Kontula, Merja Kyllönen, Markus Mustajärvi ja Johannes Yrttiaho sekä perussuomalaisten Mika Niikko ja valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmän Ano Turtiainen.

Poissa olivat kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Suna Kymäläinen (sd.) ja Matti Semi (vas.).

Pirkanmaalaiset kansanedustajat äänestivät ennakkoon kertomiensa kantojen mukaisesti. Kontula oli ainoa vastaan äänestänyt, muut 18 äänestivät puolesta.

Eduskunta päätyi siis kannattamaan ulkoasiainvaliokunnan kannanottoa, jonka mukaan Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä turvallisuutensa vahvistamiseksi.

Hävinneessä kansanedustaja Markus Mustajärven tekemässä vastaehdotuksessa esitettiin, että Suomi ei hakisi Naton jäsenyyttä vaan pysyisi myös jatkossa sotilaallisesti liittoutumattomana.

Seuraavaksi valtioneuvosto tekee Nato-hakemuksesta muodollisen esityksen, jonka presidentti virallisesti hyväksyy. Sen jälkeen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) allekirjoittaa hakemuksen. Haaviston mukaan hakemuskirje allekirjoitetaan vielä tiistai-iltana. Tämän jälkeen se voidaan toimittaa Naton pääkonttoriin Brysseliin. Tämä tapahtuu Haaviston mukaan mahdollisesti huomenna keskiviikkona, yhdessä Ruotsin kanssa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) huomautti puhuessaan eduskunnalle, ettei liittymisprosessi pääty hakemuksen jättämiseen. ”Meillä on vielä prosessi edessä. Tässäkin kohtaa me tarvitsemme malttia. Me tarvitsemme rakentavaa otetta. Uskon, että Suomen pitkällä historialla ja ulko- ja turvallisuuspoliittisella perinteellä me tätä malttia kykenemme osoittamaan mahdolliset edessä olevat mutkat ja hankaluudet yhdessä ratkaisten”, hän sanoi.

Marin lupasi myös, että eduskuntaa informoidaan prosessin kaikissa vaiheissa.