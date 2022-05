Tällainen on Suomen aikataulu: Virallinen päätös Natoon hakemisesta sunnuntaina, eduskunta aloittaa käsittelyn maanantaina

Eduskunnan puheenjohtaja Vanhanen: Edustajille ei saa syntyä sellaista tunnetta, että heidän puheoikeuttaan jotenkin rajoitettaisiin.

STT

Suomi aikoo noudattaa alkuperäistä suunnitelmaa, jonka mukaan Nato-hakemus jätetään vasta sitten kun eduskuntakäsittely päättyy. Asiasta kertovat uutistoimisto STT:lle eri lähteet.

Myös eduskunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) sanoi torstaina, ettei pidä perusteltuna, että valtiojohto jättäisi Nato-hakemuksen ennen kuin eduskunnan käsittely on valmis.

Nato-prosessin etenemisestä on linjattu valtioneuvoston ajankohtaisselonteossa, joka julkaistiin huhtikuussa.

Aikataulutus herätti hämmennystä, kun Expressen uutisoi lähteisiinsä nojaten, että Ruotsi aikoo hakea maanantaina sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Suomessa eduskunta aloittaa keskustelun Natoon hakemisesta vasta maanantaina aamupäivällä.

Suomen eduskuntakeskustelulle ei ole asetettu takarajaa, joten on mahdollista, että jos puheenvuoroja on runsaasti, keskustelu jatkuu maanantain yli.

Suomi on ollut Nato-keskustelussa selvästi Ruotsia edellä, mutta nyt naapurimaa on kirinyt viime hetkillä päätöksenteossa Suomen rinnalle. Molemmissa maissa on jo pitkään pidetty tavoiteltavana, että Suomi ja Ruotsi etenisivät yhtäaikaisesti Natoon.

STT:lle kerrottiin vielä torstainakin, että Suomen on tarkoitus viedä Nato-hakemus yhdessä Ruotsin kanssa. STT ei saanut torstaina vahvistusta sille, pitääkö Expressenin tieto Ruotsin aikataulusta paikkansa ja onko Ruotsi aikeissa odottaa niin kauan, että eduskunta on saanut käsittelynsä päätökseen.

Eduskunnan päätös voidaan saada jo maanantaina

Vanhanen korosti, että lopullinen jäsenyys toteutuu sitten, kun eduskunta sen ratifioi.

”Siihen tarvitaan enemmistön tai määräenemmistön kanta, ja se on se päätös, joka sitoo tulevia presidenttejä, tulevia hallituksia, tulevia eduskuntia ja Suomen kansaa erittäin pitkän aikaa. Siksikin on hyvä, että jo tässä hakemusvaiheessa eduskunnasta on aito pakottamaton tahtotila olemassa”, hän sanoi toimittajille.

Eduskunnan hyväksyminen tapahtuu sen jälkeen, kun Naton nykyiset jäsenmaat ensin hyväksyvät Suomen jäseneksi. Tähän menee arvioiden mukaan joitakin kuukausia.

Vanhasen mukaan on edelleen mahdollista, että eduskunnan päätös tulee jo maanantaina. Silloin puheenvuoroja ehtisi olla arviolta noin 60–70.

”Se ei tarkoita mitään toivetta. Edustajille ei saa syntyä sellaista tunnetta, että heidän puheoikeuttaan jotenkin rajoitettaisiin. Tämä on tärkeä päätös ja jokaisen pitää kokea, että ennen äänestystä kaikki on sanottu”, Vanhanen painottaa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta tekevät yhdessä virallisen päätöksen Natoon hakemisesta sunnuntaina. Tämän jälkeen hallitus antaa eduskunnalle toisen selontekonsa, jota siis aletaan käsitellä maanantaina huhtikuussa annetun ensimmäisen selonteon rinnalla.