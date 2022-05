Hoitajakiista on niin umpisolmussa, että vastaus seuraavista siirroista on: ”En tiedä” – näihin asioihin kiista nyt kiteytyy

Hoitajaliitot odottavat, mitä sovittelulautakunnan puheenjohtajiston ja työministeri Haataisen tapaamisen jälkeen tapahtuu. Joukkoirtisanoutumisten valmistelu jatkuu. Pirkanmaalla hoitajaliittojen ylityö- ja vuorovaihtokielto näkyy paikoitellen, eikä se ainakaan helpota kesän järjestelyjä.

Aamulehti

”En tiedä”, vastaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola kysymykseen, mitä hoitajien työehtosopimustilanteessa tapahtuu seuraavaksi. Samoin sanoo sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

”Katsotaan ensin, mitä sovittelulautakunnan puheenjohtajisto kertoo Haataiselle”, sanoo Paavola. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) on kertonut Twitterissä, että hän saa tilannearvion loppuviikon aikana. Sovittelulautakunnan puheenjohtaja on Elina Pylkkänen ja varapuheenjohtaja Martti Hetemäki.

Tehyn ja Superin hallinnot päättivät yksimielisesti hylätä sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen. Sovittelulautakunta tarjosi tiistaina kunta-alan työkiistan ratkaisuksi työntekijöille noin prosentin korotusta viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten päälle.

Kirvesniemi ja Paavola korostavat, että he ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja työehtosopimuksesta.

Paavolan mukaan liitolla on omia suunnitelmia, mutta ensin katsotaan, mitä vastapuoli tekee seuraavaksi. Hän pitää mahdollisena, että koko kesä menee sopimuksettomassa tilassa niin, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa.

Hoitajien joukkoirtisanoutumisten valmistelu kuitenkin jatkuu. Jos irtisanoutumiset toteutuvat, ne voivat alkaa, kun muut kuntasektorin alat ovat tehneet sopimuksen, syksyllä tai viimeistään 1.1.2023, kun hyvinvointialueet aloittavat.

”Joukkoirtisanoutuminen toteutetaan, kun se on kaikkein tehokkainta”, sanoo Kirvesniemi.

Mikä? Super Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto. Jäseniä noin 90 000. Perustettu vuonna 1948, Super-nimi käyttöön vuonna 1992. Puheenjohtaja Silja Paavola.

Rekrytointikielto on ongelma

Paavola epäilee, että kaikki eivät vieläkään ymmärrä, kuinka iso ongelma hoitajapula on. ”Se on yhteiskunnallinen kysymys.” Hoitajapula koskee koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta, vanhustenhoitoa, vammaispalveluita sekä mielenterveys- ja päihdehoitoa. ”Sillä on vaikutusta etenkin naisten työllisyyteen, koska perinteisesti naiset ovat hoitaneet lapset ja vanhukset, jos julkisia palveluita ei ole tarjolla.”

Tehyn Kirvesniemi ja Superin Paavola ihmettelevät, että silti sovintoesityksessä ratkaisumalli oli, että kaikille annettaisiin sama palkankorotus.

”Palkankorotusten kehittämisohjelmaa tarjottiin kaikille kunta-alalla, myös niille, joilla ei ole sille tarvetta”, kuvaa Kirvesniemi.

Palkan lisäksi hoitoalalla on kyse työoloista. Resurssit on vedetty minimiin, ja se on johtanut työntekijöiden väsymiseen, mikä taas johtaa sairauslomiin ja alalta poistumiseen.

Kirvesniemi nostaa esiin myös rekrytointikiellon. Se tarkoittaa, että kunnat ja kaupungit panevat yksityisten palveluntarjoajien kanssa tekemiinsä ostopalvelusopimuksiin ehtoja, jotka estävät hoitohenkilöstön siirtymisen yksityisen yrityksen palvelukseen. Kaupunki tai kunta siis edellyttää, ettei yritys saa rekrytoida kunnan työntekijää.

”On paljastunut, että rekrytointikieltopykäliä on käytössä ympäri Suomea”, sanoo Kirvesniemi. ”Hoitohenkilökunnan on saatava vaihtaa työnantajaa samoin kuin muidenkin työntekijöiden.”

Mikä? Tehy Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö, jonka suurin ammattiryhmä ovat sairaanhoitajat. Jäseniä noin 160 000. Perustettu vuonna 1982, kun kuusi ammatillista alan järjestöä yhdistyi. Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Poikkeuksellinen tilanne

Kunta- ja hyvinvointialuetyönajat KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas sanoo, että heidän havaintojensa mukaan rekrytointikielto ei ole laajalle levinnyt käytäntö.

Hän pitää poikkeuksellisena, ettei sopuun ole päästy työntekijä- ja työnantajaliittojen kesken, ei sovittelijan kanssa, eikä sovittelulautakunnassakaan.

”Todennäköisesti sovittelua jatketaan työriitalain mukaisesti”, sanoo neuvottelupäällikkö Nybondas-Kangas.

Toistaiseksi noudatetaan vanhaa työehtosopimusta muun muassa vuosilomien suhteen, vaikka ollaan sopimuksettomassa tilassa.

Nybondas-Kangas sanoo, että nyt ollaan umpisolmussa. Hän pitää mahdollisena, että sopimukseton tila ylityö- ja vuoronvaihtokieltoineen jatkuu kesän yli.

”En olisi tammikuussa pitänyt sitä todennäköisenä, nyt ajattelen, että näin voi käydä.”

Sijaisia ei saada riittävästi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ollaan odottavalla kannalla. ”Nyt on ollut poikkeuksellisen pitkä sopimukseton tila, joka saattaa vielä jatkua”, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen.

Hoitajien ylityö- ja vuorovaihtokielto näkyy paikoitellen, eikä se ainakaan helpota kesän järjestelyjä. ”Päivystyksellisestä ja kiireellisestä hoidosta pidetään huolto, se on aina ensisijaista.”

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa on noin 4 100 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa eli sairaan- ja lähihoitajaa, röntgen- ja mielenterveyshoitajaa, kätilöä tai lääkintävahtimestaria.

Ruorasen mukaan vakinaisen hoitohenkilökunnan täyttöaste oli huhtikuun lopussa 95 prosenttia, mutta se ei kerro koko totuutta. Sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä ei saada riittävästi.