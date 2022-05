Suomen ulkopolitiikassa on alkanut uusi aika – Nato-tiessä voi nähdä yhden hyvin arvokkaan piirteen

Kommentti: Presidentti Niinistö ja pääministeri Marin antoivat odotetusti tukensa Nato-jäsenyyden hakemiselle. Kevään aikana tapahtunut muutos on valtava.

Aamulehti

Suomen vahvuus on vaikeina hetkinä ollut laajan yhteistyön ja yhteisymmärryksen kyky. Se nähtiin koronakriisin ensimmäisinä kuukausina, kun suuri osa suomalaisista otti koronasulun tosissaan ja rajoitti kaikkia sosiaalisia kohtaamisiaan.

Sama ilmiö on nähty tänä keväänä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Realisoitui turvallisuusuhka, jota moni ei pitänyt nykyajassa edes mahdollisena. Ajatuksemme ovat olleet ukrainalaisten luona. Samalla emme ole voineet välttää pohtimasta, voisiko sama tapahtua meille. Moni teki hiljaa päätelmät Suomen geopoliittisesta asemasta, ja kriisitietoisuus nousi hetkessä, vaikka Suomeen ei juuri nyt suoraa uhkaa kohdistukaan.

Naamiot on nyt riisuttu, kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi helmikuun lopulla.

On silti hämmästyttävää, miten nopeasti suomalaisten Nato-kannat ovat kääntyneet laajasti myönteisiksi. Tuoreimmassa mielipidemittauksissa jo yli 70 prosenttia suomalaisista oli Nato-jäsenyyden kannalla. Todennäköisesti kannatus nyt vielä nousee, kun presidentti ja pääministeri ovat ilmaisseet Nato-jäsenyyden tukensa.

Turvallisuustilanteen muutoksen nopeus yllätti myös valtionjohdon. Vielä joulukuussa presidentti Sauli Niinistö sanoi Aamulehden haastattelussa, että ”Ainakin läntinen Eurooppa tai Euroopan unionin maat ovat aika leväperäisesti suhtautuneet puolustusulottuvuuteensa.” Silloin Niinistö puhui erilaisten kumppanuuksien vahvistamisesta, mukaan lukien Nato-erityiskumppanuus. ”Tässä on aika johdonmukaisesti ainakin vuosista 2013–2014 vahvistettu erilaisia yhteistyökuvioita”, Niinistö sanoi.

Pääministeri Marin puolestaan jää historiaan haastattelullaan, jonka hän antoi tammikuussa uutistoimisto Reutersille. Marin sanoi, että on hyvin epätodennäköistä, että Suomi liittyisi Natoon hänen nykyisen virkakautensa aikana. Samalla Marin kuitenkin arveli, että Nato-keskustelu vilkastuu tulevina vuosina. Siinä hän oli oikeassa.

Torstaina Niinistö ja Marin julkistivat Nato-kantansa arkisesti yhteisellä tiedotteella. ”Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Naton jäsenenä Suomi vahvistaisi koko puolustusliittoa. Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi. Toivomme, että tämän ratkaisun tekemisen vielä edellyttämät kansalliset askeleet otetaan lähipäivinä ripeästi”, he toteavat.

Yhteisilmoitus on merkki halusta näyttää kykyä tehdä laajaa yhteistyötä. On hyvin tiedossa, että presidentillä ja pääministerillä on ollut erimielisyytensä. Viime viikkoina sellaisesta ei ole nähty merkkiäkään.

Jos joku ajatteli, että Suomi viedään Natoon hiljaa hivuttamalla, oli väärässä. Vaikka kulisseissa on epäilemättä tapahtunut ja tapahtuu paljon, prosessi on ollut hyvin näkyvä niin meillä kuin maailmalla. Harvoin on Suomeen kohdistunut samanlaista mielenkiintoa. Kärkipoliitikot ovat oppositiota myöten kiertäneet maailmalla lobbaamassa Suomea.

Suomessa vallitsee laaja yhteisymmärrys Nato-jäsenyyden tarpeellisuudesta niin poliitikkojen kuin kansan kesken. Vastustajiakin on ja vastakkaisia näkemyksiä, kuten demokratiassa kuuluu. On hyvä muistaa, että kriittiset keskustelut usein haastavat kehittymään ja kehittämään.

Vaikka Nato-jäsenyyden hakeminen on nyt selvää, kyse on vasta alusta. Sekä presidentiltä että pääministeriltä on viime viikkoina kuultu Venäjästä sellaisia kommentteja, jotka eivät olisi vielä jokin aika sitten tulleet kuuloonkaan. Viimeksi keskiviikkona Niinistö sanoi kommentoi tiedotustilaisuudessa Venäjän mahdollisia vastareaktioita hyvin tiukasti: ”Te aiheutitte tämän. Katsokaa peiliin.”

Kommenttia on pidetty merkkinä siitä, että hyssyttelyn aika on ohi. Lähiviikkoina, -kuukausina ja -vuosina Suomen on pakko uudistaa ulkopoliittinen linjansa etenkin Venäjän suhteen. Kaikki tuskin sujuu yhtä suoraviivaisesti kuin kevään Nato-keskustelu. Kevään kuluessa on Suomessa nähty yksi arvokas piirre: kyky ponnistella yhteisen päämäärän eteen. Se lisää luottamusta siihen, että meille käy hyvin tilanteessa kuin tilanteessa.

Kirjoittaja on toimituspäällikkö.