Ajavatko hoitajat itsensä nyt nurkkaan? Kolme syytä, miksi Tehyn ja Superin olisi kannattanut hyväksyä esitys

Kovat tuntuvat olevan piipussa, jos kuuntelee hoitajajärjestöjen käyttämiä adjektiiveja vaiheessa, jossa sopimus olisi voinut syntyä. Tahtotilaan sisältyy ainakin kolme riskiä.

Aamulehti

Hoitoalan järjestöt Tehy ja Super hylkäsivät keskiviikkona sovittelulautakunnan sovintoesityksen. Muut kunta-alan työriidan osapuolet olisivat hyväksyneet esityksen, jos se olisi sopinut kaikille.

Lue lisää: Hoitajakiista on niin umpisolmussa, että vastaus seuraavista siirroista on: ”En tiedä” – näihin asioihin kiista nyt kiteytyy

Ainakin kolmesta syystä Tehyn ja Superin olisi kannattanut hyväksyä esitys.

1. Tehty tarjous oli hyvä

Sovittelulautakunta tarjosi kunta-alan työkiistan ratkaisuksi työntekijöille noin prosentin korotusta viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten päälle. Tämä ei riittänyt hoitajille, vaikka tehtyä tarjousta voidaan pitää tässä tes-neuvottelutilanteessa hyvänä.

Nimenomaan hoitajat ovat perustelleet palkalla sitä, että osa heistä jättää alan tai että alan koulutukseen ei hakeuduta. Nyt kun sopimus olisi antanut varsin kohtuullisen tuloksen, esitys päätettiin hylätä yksimielisesti ja palkkaohjelmaa pidetään tasoltaan täysin riittämättömänä.

Tehy ja Super hylkäsivät sovintoesityksen siksi, että se ei anna vastausta hoitajapulaan. Tes-neuvotteluissa sovitaan palkoista, työajoista ja lomista. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvottelupöytä ei voikaan olla paikka, jossa hoitajapula ratkaistaan.

Leikkauksissa ja lääkeasioissa on ymmärrettävää, että käskyketju toimii työpaikoilla, mutta sitä ei tarvita kaikessa. Työpaikoilla voidaan ratkoa yhdessä myös hoitajapulaa. On huomattu, että osan töistä voivat hoitaa hoiva-avustajat. Tästä kerätään parhaillaan kokemuksia Tampereen kaupungin hoivapaikoissa. Niissä on kokemusta myös siitä, että hyviä ratkaisuja kertyy, jos niitä kerätään kaikilta koulutustasoon katsomatta.

Tällainen asenne pitäisi tuoda myös hoitajajärjestöihin. Aiemmin – ja myös tämän työtaistelun aikana – puhevalta on hoitajajärjestöissä ylimmällä tasolla. Paikallisesti on vaikea löytää jäsentä, joka vastaisi kysymyksiin työtaistelusta.

2. Ratsastetaan muiden sopimuksilla

Tehy ja Super ovat vaatineet palkkaohjelmaa, jossa tavanomaisten sopimuskorotusten päälle palkkoihin tulisi vuosittain 3,6 prosentin korotus viiden vuoden ajan tarjotun yhden prosentin sijaan.

Tehy ja Super haluaisivat muihin verrattuna enemmän korotuksia, ja siksi ne aikovat odottaa seuraavia kunta-alalla syntyviä sopimuksia. Tällaista muiden sopimuksilla ratsastamista ei katsota muissa järjestöissä hyvällä.

Muita parempaa sopimusta voi toki vaatia, mutta se ei vaikuta järkevältä. Jos korotus keskitetään nyt yksille, nämä voivat jäädä seuraavalla kerralla paitsioon. Lisäksi muiden suututtaminen voi näkyä lopulta niin sanotun suuren yleisön tuen murenemisena. Neuvotteluissa ei ole kyse määräämisestä, vaan hyvistä kompromisseista.

3. Ajavatko hoitajat itsensä nurkkaan?

Hoitajilla yksimielinen päätös esityksen hylkäämisestä oli Tehyn ja Superin hallinnon. Kuinka yksimielinen kenttä on asiassa? Onko se niin yksimielinen, että enemmistö haluaa joukkoirtisanoutumisia?

Uhkana on se, että hoitajat niin sanotusti maalaavat itsensä nurkkaan tilanteessa, jossa moni liitto pitää sovintoesitystä riittävänä. Jos neuvottelut käydään kovat piipussa, voi se aiheuttaa särön työpaikoilla työnantajan ja työntekijöiden välille, jolloin työoloja parantavat järkevät arjen päätökset hidastuvat tai jäävät jopa tekemättä.

Kovat tuntuvat olevan piipussa, jos kuuntelee hoitajajärjestöjen käyttämiä adjektiiveja vaiheessa, jossa sopimus olisi voinut syntyä. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen arvioi, että sovintoesitys oli kertakaikkisen, luokattoman huono. Tähän retoriikkaan istuu joukkoirtisanoutuminen, jota aiotaan alkaa valmistella nyt.