Valmetin Rautpohjan tehtaalla tuotanto jatkuu tulipalossa vahingoitta säilyneissä tiloissa tällä viikolla

Jyväskylä

Valmetin Rautpohjan tehdasalueella on meneillään lauantaina syttyneen tulipalon vaikutusten arviointi. Suurin osa tuotantotiloista on säilynyt vahingoitta, ja yritys suunnittelee jatkavansa näissä tiloissa tuotantoa myöhemmin tällä viikolla.

Vahingoittuneita tuotantotiloja on osissa telojen valmistusta ja esikokoonpanoa, ja nämä tilat on tilapäisesti suljettu. Tämä vaikuttaa väliaikaisesti noin 120 työntekijään, joka on viitisen prosenttia Rautpohjan koko henkilöstöstä.

”Haluan kiittää tehdasalueen henkilöstöämme ammattimaisesta toiminnasta heti palon syttymisen jälkeen. Tulipalon vaikutusten arviointi on käynnissä, ja jatkamme työntekijöidemme ja asiakkaidemme tukemista tänä aikana”, sanoo Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola tiedotteessa.

Rautpohjan tehdas valmistaa muun muassa paperi- ja kartonkikoneita. Valmet työllistää Rautpohjan tehdasalueella 1 850 henkilöä.